,Počul som klebety, ale je to tu. Prvý zásah F-16 bol potvrdený priamym kontaktom v medzinárodnej légii. Konečne sme tam,“ napísal na sociálnej sieti Twitter (X) bývalý francúzsky vojenský letec Xavier Tytelman, ktorý sleduje dianie na Ukrajine.

Je to stále len nepotvrdená informácia založená na anonymných zdrojoch, ale vyzerá to tak, že Ukrajina sa už skutočne blíži k nasadeniu bojových lietadiel F-16 do vojny. Faktom však je i to, že Rusko malo čas, aby sa na západné stíhačky pripravilo, a nie je jasné, koľko z nich sa do boja skutočne zapojí a s akou výzbrojou.

O tom nedávno pre Pravdu hovoril aj rakúsky vojenský analytik Gustav Gressel z Európskej rady pre zahraničné vzťahy. Ukrajine by lietadlá F-16 určite mohli pomôcť proti ničivým kĺzavým bombám, ktoré Rusi odpaľujú zo vzduchu z bezpečnej vzdialenosti.

"Stíhačky by boli to najdôležitejšie, čo by mohli Ukrajinci použiť. Samozrejme, potrebovali by vhodnú výzbroj. Ideálne by boli nemecko-francúzsko-britské strely Meteor, ktoré majú dolet až 200 kilometrov. Ukrajinci by museli lietať nízko, aby ich Rusi neodhalili. Ak ste však v malej výške, rakety lietadla musia vyvinúť väčšiu energiu, aby zasiahli ciele, ktoré sú vyššie. Napríklad staršie verzie striel AMRAAM pre stíhačky F-16 majú dolet 50 až 80 kilometrov. Na papieri to vyzerá pekne, ale v prípade streľby z nižšej pozície dokážu zasiahnuť cieľ vzdialený len 25 až 30 kilometrov,“ vysvetlil Gressel.

Experti, ktorých oslovila agentúra Reuters, tvrdia, že sa Rusi už niekoľko týždňov usilujú ničiť všetky potenciálne letiská a základne na Ukrajine, kde by mohli byť F-16 umiestnené. Útoky zahŕňajú aj snahy o zničenie pristávacích dráh a infraštruktúry.

"Je to dôležité, pretože, ako poznamenal jeden americký pilot, F-16 sú primadony. Vyžadujú špecifickú údržbu a vhodné podmienky na vzlietnutie. Americké F-16 potrebujú plochú dráhu bez akýchkoľvek nepravidelností. Dokonca aj malé poškodenie z ruského ostreľovania by mohlo účinne uzemniť F-16 ešte predtým, ako by vzlietli,“ napísal spravodajský portál MSM.com.

Na druhej strane sa Ukrajinci usilujú zničiť ruskú protileteckú obranu. "Máme schopnosti systematicky zaútočiť na najdôležitejšie ruské komplexy protivzdušnej obrany,“ povedal pre Reuters Serhij Kuzan, šéf ukrajinského Centra pre bezpečnosť a spoluprácu.

Poslankyňa Olexandra Ustinovová, ktorá vedie parlamentnú komisiu pre zbrane a muníciu, uviedla, že Ukrajina bude potrebovať viac ako 120 lietadiel F-16, aby výrazne zvýšila svoje vzdušné kapacitu. Je však takmer isté, že toľko stíhačiek Kyjev nedostane. Samotná Ustinovová predpokladá, že Ukrajina bude mať do konca roka k dispozícii len 20 pilotov, ktorí by mohli plniť bojové úlohy.

"Musíme oddeliť symboliku od skutočného vplyvu na bojisku. Bude to užitočné, ale nie veľmi výrazné. Najmä na začiatku,“ zhodnotil pre Reuters očakávaný príchod F-16 Mark Cancian z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie.

Podobne to vidí vojenský expert Just Bronk z londýnskeho think-tanku RUSI. "Môžete mať veľa stíhačiek, ale ak nemajú účinné zbrane a leteckú posádku, ktorá ich dokáže použiť účinnou taktikou, potom ich vo veľkom počte zostrelia,“ varoval odborník.