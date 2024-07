Bidenova rodina sa stretla, povzbudili ho, aby ďalej kandidoval. Za fiasko v debate vinia poradcov

Americký prezident Joe Biden sa v nedeľu vo vidieckom sídle v Camp Davide v štáte Maryland stretol s veľkou časťou svojej rodiny. Blízki osemdesiatdvaročnej hlavy štátu ho tam podľa médií podporili v pokračovaní v kampani po štvrtkovej veľmi nepresvedčivej účasti v debate s republikánskym konkurentom Donaldom Trumpom, napísali servery Politico či The New York Times.

Prezident Joe Biden (uprostred vpravo), a prvá dáma Jill Bidenová (vpravo), prichádzajú na Marine One s vnučkami Natalie Bidenovou (zľava) a Finnegan Bidenovou na letisko East Hampton, v sobotu 29. júna 2024.

Prezident Joe Biden (uprostred vpravo), a prvá dáma Jill Bidenová (vpravo), prichádzajú na Marine One s vnučkami Natalie Bidenovou (zľava) a Finnegan Bidenovou na letisko East Hampton, v sobotu 29. júna 2024.

Bidenov tím predtým odmietol, že by rodinná schôdzka súvisela s predvolebnou kampaňou. Bola vraj naplánovaná už pred debatou. Podľa agentúry DPA sa rodina zišla, aby slávna fotografka Annie Leibovitzová urobila ich spoločnú fotografiu.

Biden sa v prvej televíznej debate so svojím 78-ročným rivalom opakovane zadrhával, hovoril potichu a niekoľkokrát nedokončil vetu, čo prehĺbilo obavy o jeho spôsobilosť v pokročilom veku vykonávať takúto zodpovednú funkciu. Sedemdesiatosem­ročný Trump oproti tomu vystupoval sebaisto, hoci niekedy predkladal zavádzajúce tvrdenia, napísal The New York Times.

Čítajte viac Vymenia demokrati Bidena? V debate s Trumpom mal jedinú úlohu a nezvládol ju

O Bidenovom konci v kampani môže v tejto chvíli v podstate rozhodnúť len on sám. Podľa zdrojov NBC News blízkych Bidenovým má na prezidenta rozhodujúci vplyv len jedna osoba – jeho manželka Jill Bidenová. Diskusia o kandidatúre s deťmi a vnúčatami počas víkendu mala byť podľa rovnakého zdroja len neformálna.

Bidenova rodina zvaľuje vinu za nevydarenú debatu na Bidenových poradcov, píše server Politico. Poradcovia prezidenta podľa jeho rodiny dostatočne nepripravili na prezentáciu plánov do budúcnosti a príliš sa sústredili na obhajobu doterajších krokov. Biden bol tiež pred debatou prepracovaný a málo odpočinutý.

Demokrati Bidena napriek slabému výkonu v debate oficiálne ďalej podporujú ako jediného kandidáta strany pre novembrové prezidentské voľby. V nedeľňajších debatách mu jednoznačne vyjadrili podporu bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, líder parlamentných demokratov Hakeem Jeffries, kongresman Jim Clyburn a newyorská guvernérka Kathy Hochulová, píše The Guardian.

Prieskum verejnej mienky CBS News /YouGov ukázal, že dôvera Američanov v Bidenove schopnosti ďalej prudko klesá. Podľa sondáže si 72 percent opýtaných myslí, že Biden nemá dostatočné mentálne a kognitívne schopnosti na výkon funkcie. Na začiatku júna malo tento názor 65 percent opýtaných. Trumpa v rovnakom prieskume síce opýtaní ocenili lepšie, jeho zdraviu a schopnostiam napriek tomu verí len polovica Američanov. Takmer polovica oslovených registrovaných demokratických voličov si myslí, že by Biden nemal za ich stranu kandidovať do Bieleho domu, uvádza CBS News.