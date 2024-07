Pri turbulenciách sa v lietadle zo Španielska do Uruguaja zranili desiatky ľudí. Stroj núdzovo pristál

Lietadlo Boeing 787–9 Dreamliner smerovalo z Madridu do Montevidea v Uruguaji. Po zranení pasažierov núdzovo pristálo v meste Natal na severovýchode Brazílie, uviedla spoločnosť Air Europa na sociálnej sieti X.

Uruguajské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že zranení cestujúci boli prevezení do nemocnice. Dodalo, že niekoľkých ľudí už po ošetrení prepustili.

Zdroj z prostredia uruguajskej diplomacie pre AFP povedal, že zranených bolo 25 až 30 ľudí. Väčšina utrpela „ľahkú traumu“ a podľa všetkého „nikto nie je v ohrození života“.

Aerolínie Air Europa oznámili, že po cestujúcich v meste Natal odletí ešte v pondelok z Madridu ďalšie lietadlo, ktoré ich prevezie do Uruguaja.

V máji zasiahli silné turbulencie lietadlo Boeing 777 spoločnosti Singapore Airlines z Londýna, ktoré muselo núdzovo pristáť v Bangkoku. Zahynul vtedy 73-ročný Brit a niekoľko ďalších ľudí na palube vrátane členov posádky utrpelo zranenia lebky, mozgu a chrbtice.