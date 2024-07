ONLINE: Prvé holandské stíhačky F-16 dostane Zelenskyj čoskoro

Holandská vláda má všetky potrebné papiere, aby dodala svoje stíhačky F-16 na Ukrajinu. Bude to "čoskoro", presný termín je utajený.

6:35 Ruský vojenský súd v pondelok v neprítomnosti odsúdil populárneho ukrajinského blogera a novinára Dmytra Gordona z platformy YouTube za verejné výzvy na zabitie ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.

Vojenský súd v Moskve ho odsúdil na 14 rokov odňatia slobody, uviedli tamojšie médiá. Rusko od začiatku plnej vojenskej ofenzívy na Ukrajine v rámci represií odsudzuje svojich odporcov v neprítomnosti. Gordon je na Ukrajine známou osobnosťou, ktorú na sociálnych sieťach sledujú milióny ľudí.

Gordon sa v prieskume z augusta 2023 umiestnil na siedmom mieste medzi najsledovanejšími ukrajinskými „expertmi“ komentujúcimi udalosti na YouTube.

6:30 Holandsko čoskoro dodá Ukrajine prvé z 24 sľúbených stíhačiek F-16, uviedla v pondelok odchádzajúca holandská vláda, uviedla agentúra Reuters.

Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová v liste adresovanom parlamentu pred utorkovou výmenou vlády uviedla, že potrebné povolenia na dodávku stíhačiek na Ukrajinu boli udelené. Z bezpečnostných dôvodov však neuviedla termín ich dodania a počet stíhačiek v prvej várke.

Holandsko je dôležitou súčasťou medzinárodnej koalície, ktorá chce posilniť protivzdušnú obranu Ukrajiny pomocou stíhačiek F-16. Popri Holandsku Ukrajinu podporí napríklad aj Dánsko.

Holandská vláda predtým dodala stíhačky F-16 do výcvikového zariadenia v Rumunsku, kde sa ukrajinskí piloti a pozemný personál učia lietať a udržiavať lietadlá v bojových podmienkach.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý rok dohodu o darovaní stíhačiek označil za „prelomovú“ a dodal, že bojové lietadlá posilnia ukrajinskú protivzdušnú obranu a pomôžu s protiútokom.

Americkí úradníci sa neoficiálne vyjadrili, že stíhačky ani s vyškoleným personálom veľa nezmenia, keďže ruské vzdušné sily a obranný systém sú na veľmi dobrej úrovni, píše Reuters.

Ešte dlho potrvá, kým lietadlá F-16 prinesú zmenu na Ukrajine, povedal nedávno pre server TV2 šéf dánskych vzdušných síl Jan Dam. Výcvik ukrajinských pilotov a dodávka 19 dánskych lietadiel F-16 je jednou z najtajnejších vojenských operácií v Dánsku, píše server.

Dam vyzýva všetkých, aby nemali príliš vysoké očakávania. „Pri týchto bojových lietadlách sú veľmi veľké očakávania. A tam zrejme musíme byť realistickejší. F-16 budú mať určite vplyv, ale nebude to žiadna zmena hry. Ani tento mesiac, ani nasledujúce mesiace,“ povedal.

Uvádza, že si to vyžaduje dlhodobé budovanie ukrajinského letectva, správnu muníciu a prispôsobenie sa komplikovaným bojovým misiám, kým budú lietadlá efektívne na bojisku. „Moje odporúčanie Ukrajincom je, aby boli naozaj dobrí v používaní týchto lietadiel predtým, ako vykonajú akékoľvek riskantné misie,“ uviedol Dam pre TV2. Stať sa pilotom F-16 zvyčajne trvá tri až štyri roky, pre Ukrajincov je výcvik skrátený na šesť až osem mesiacov, hovorí Dam. Prví piloti ešte nie sú úplne vycvičení. „Ešte tam nie sme. Ale tí prví sú veľmi blízko k pripravenosti,“ hovorí. Do konca roka by ich mala byť dvadsiatka.