Bidenová na obálke Vogue čelí kritike. Tlačí manžela do kampane, aby zostala prvou dámou?

Manželka prezidenta Joe Bidena, Jill, sa už po tretí raz objavila na obálke slávneho módneho časopisu Vogue. Fotografia spolu s rozhovorom však vyvolali vlnu kritiky. Dôvodom je načasovanie. Republikáni aj časť demokratov tvrdia, že chce zostať prvou dámou a tlačí svojho manžela do prezidentskej kampane napriek výzvam na jeho odstúpenie. Myslia si, že má protekciu vo vedení Vogue.

Vogue zverejnil obálku augustového čísla s nápisom „My rozhodneme o našej budúcnosti“ online štyri dni po katastrofálnej prvej prezidentskej debate, ktorá medzi demokratmi vyvolala zdesenie a výzvy na Bidenovu náhradu v prezidentskom zápase, všíma si idnes.cz.

Rozhovor s Bidenovou bol spracovaný ešte pred debatou. Vogue k článku pridal poznámku, že sa s prvou dámou následne opäť spojil. „Nenecháme týchto deväťdesiat minút, aby definovali štyri roky prezidentstva. Budeme pokračovať v boji,“ reagovala na výzvy k Bidenovmu odstúpeniu.

Čítajte viac Vymenia demokrati Bidena? V debate s Trumpom mal jedinú úlohu a nezvládol ju

Po skončení debaty bola Bidenová okamžite pri svojom manželovi. Tento moment neunikol pozornosti a posilnil podozrenia republikánov, že práve prvá dáma tlačí prezidenta znovu do prezidentského kresla. Obviňujú ju, že kryje Bidenovu fyzickú a mentálnu neschopnosť vo veku 81 rokov vykonávať úrad pre vlastnú túžbu po politickej moci a prestíži. Obálka Vogue posilnila túto konšpiračnú teóriu.

Biden si vystrelil z Trumpa. Pomohol si Haleyovou Video Demokratický prezident Joe Biden využil, že republikánka Nikki Haleyová kritizovala svojho súpera v primárkach Donalda Trumpa. Archívne video. Zdroj: Twitter Joea Bidena

Konzervatívny New York Post nešetril kritikou, keď napísal, že Jill trvá na boji o Biely dom, pretože už „sa vidí na štvrtej obálke Vogue“ počas možného druhého obdobia Bidenovho pôsobenia v úrade.

Kritika zaznela aj z radov demokratov. Podľa denníka The New York Times niektoré negatívne komentáre Bidenovú obviňujú, že stavia svoje a prezidentove ambície nad bezpečnosť a šťastie amerického ľudu.

Čítajte viac Nevídaný televízny súboj: Biden viac riskuje, ale Trump je poslabší diskutér

„Nevyzerá to dobre, keď prezident odmieta poskytovať rozhovory medzi štyrmi očami, ale jeho žena má tretiu obálku Vogue počas volieb, kde voliči stále opakujú, že ide predovšetkým o ekonomiku,“ poznamenala bývalá editorka The Hollywood Reporter a US Weekly. „Je publikum Vogue skutočne cestou k víťazstvu v Michigane, Wisconsine a Nevade?“

Biden si splietol Macrona s Mitterandom a urobil z neho Nemca Video Prezident USA Joe Biden (81) „oživil“ šéfa Elyzejského paláca Françoisa Mitterranda. A ešte z neho urobil Nemca. Samozrejme, súčasným francúzskym prezidentom je Emmanuel Macron. Archívne video. Zdroj: C-SPAN

Podporovatelia Bidenovho súpera, bývalého prezidenta Donalda Trumpa, sú pobúrení, že jeho manželka Melania, hoci bývalá modelka, nikdy nebola na obálke Vogue. Tvrdia, že Vogue jednoznačne prejavuje politické preferencie svojej šéfredaktorky Anny Wintourovej, ktorá organizovala súkromné zbierky na Bidenovo znovuzvolenie.

Niektorým demokratom pripadá zvláštne, že Michelle Obamová, obľúbená manželka bývalého prezidenta Baracka Obamu, bola na obálke Vogue tiež trikrát, ale počas ôsmich rokov pôsobenia jej manžela. A z toho len raz počas jeho prvého prezidentského mandátu.

Čítajte viac Biden vysvetľuje skrat v debate: Predtým som príliš veľa cestoval

„Nie je žiadnym tajomstvom, že Anna dlhé roky podporuje kampane demokratov. Náš augustový článok na titulnej strane sa zaoberá obrovskou prácou, ktorú Dr. Bidenová vykonala, a najnaliehavejšími problémami v roku 2024 a v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Vogue v reakcii.

Bidenová je považovaná za jeden z prezidentových najbližších hlasov. Objavujú sa preto výzvy, aby presvedčila svojho manžela, aby nepokračoval v prezidentskom zápase. Prezidentovi poradcovia však tvrdia, že predstava, že môže jednoducho zatiahnuť za nitky a Biden ukončí svoju prezidentskú kampaň, je naivná a nepravdivá.