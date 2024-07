Perspektíva lacného ruského plynu a vysokých ziskov by mohla Ukrajinu a európskych odberateľov plynu opäť vlákať do energetickej závislosti od Kremľa. Tvrdí to americká nezisková organizácia Centrum pre analýzu európskej politiky (CEPA) v článku, ktorý zverejnila na svojej internetovej stránke.

O necelých šesť mesiacov bude Ukrajina čeliť významnej voľbe. Buď ukončí svoju rolu ako európsky koridor pre ruský plyn a preruší ďalšie spojenie s agresorom, alebo predĺži dohodu o tranzite ruského plynu a zostane v zhubnom vzťahu poznamenanom politickou manipuláciou a korupciou, konštatuje CEPA.

Centrum dodáva, že od rozhodnutia Ukrajiny o tranzite ruského plynu bude závisieť jej dlhodobá bezpečnosť ale aj budúca energetická politika Európy a osud ruského plynárenského podnikania. Gazprom, ktorý je nástrojom Kremľa, si to uvedomuje, a údajne ponúka prinajmenšom 10-percentné zľavy zákazníkom v strednej a východnej Európe. Gazprom totiž vykázal najväčšiu stratu za 25 rokov, pripomína Centrum pre analýzu európskej politiky.

Vzhľadom na výrazné zľavy na ruský plyn záujem kupujúcich stúpa. Napríklad Slovensko a Maďarsko dali jasne najavo, že chcú, aby sa ukrajinská infraštruktúra používala a aby plyn po tejto trase naďalej prúdil. Záujem má podľa CEPA aj Rakúsko. „V západnej Európe by mali zvoniť na poplach, ale namiesto toho vysokopostavených politikov, ako je nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, lákajú vyhliadky na predĺženie dohody o tranzite, tvrdiac, že ​​by to nenaplnilo Putinovu vojnovú kasu," píše Centrum pre analýzu európskej politiky.

„Akceptovanie novej a pochybnej dohody o tranzite by nielen predĺžilo záchranné lano pre financie ruského režimu, ale predĺžilo by to aj bezpečnostné riziká Ukrajiny tým, že by ju udržalo spojenú s Ruskom dlho po skončení vojny," dodáva CEPA.