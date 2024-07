Kanadskú armádu po prvý raz povedie žena. Trudeau vyzdvihol jej kvality a vodcovstvo

Cariganová do armády vstúpila v roku 1986 a získala vysokoškolský titul na akadémii Royal Military College Saint-Jean. Neskôr pôsobila ako veliteľka vojenskej misie v Afganistane, Bosne a Hercegovine, Iraku a Sýrii.

Posledné tri roky pôsobila na čele úradu ozbrojených síl, ktorý má na starosti zmeniť spôsob posudzovania a riešenia systémových pochybení v kanadských ozbrojených silách, píše na svojej oficiálnej webovej stránke úrad kanadského premiéra.

Kanada Ukrajine poskytne do boja proti Rusku viac ako 800 dronov SkyRanger (Nebeský ranger) R70. Primárne sú určené na pozorovanie, ale môžu niesť aj náklad do hmotnosti 3,5 kg, takže by sa mohli využiť aj na útoky výbušninami. / Zdroj: Teledyne FLIR