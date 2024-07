Predvolebné prieskumy naznačujú, že krajná pravica vo francúzsku nezíska väčšinu

Pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej zrejme nezíska v nedeľňajšom druhom kole predčasných volieb vo Francúzsku väčšinu kresiel v parlamente. Vyplýva to zo stredajšieho predvolebného prieskumu.

Podľa prieskumu spoločnosti Harris Interactive pre magazín Challenges by RN a jeho spojenci mohli získať 190 až 220 mandátov. Pre väčšinu v 577-miestnom Národnom zhromaždení však potrebujú 289 mandátov. Stredopravicoví Republikáni (LR) by mohli získať 30 až 50 kresiel a to vylučuje možnú menšinovú pravicovú vládu podporovanú republikánmi, konštatuje Reuters.

Predvolebný prieskum bol zverejnený po utorkovom uzavretí kandidačných listín, pričom pred druhým kolom volieb odstúpilo vyše 200 kandidátov. Ide predovšetkým o ľavičiarov alebo členov centristického bloku úradujúceho prezidenta Emmanuela Macrona, aby uprednostnili kandidáta, ktorý má väčšiu šancu poraziť v ich volebnom okrsku kandidáta RN.

Čítajte viac Extrémisti na prahu moci. Macron sa chce spojiť s ľavicou proti Le Penovej

Ešte pred odstúpením kandidátov ľavice a centristov pracovníci prieskumnej agentúry po prvom kole volieb vypočítali, že RN má vysokú šancu pre zisk 250 až 300 kresiel v Národnom zhromaždení.

„Výsledok stiahnutia (kandidátov) je jasným krokom späť pre RN,“ uviedol novinár Rémi Clément z magazínu Challenges.

Zo zverejneného predvolebného prieskumu tiež vyplýva, že ľavicový Nový ľudový front (NFP) by mohol vo voľbách získať 159 až 183 kresiel a blok Spolu (ENS) vedený Macronom 110 až 135 kresiel. Rôzne iné strany môžu získať 17 až 31 kresiel.

Čítajte viac Z druhého kola francúzskych volieb sa stiahlo najmenej 200 kandidátov

„Tieto stiahnutia (z kandidátky) ukazujú, že sa môžeme vyhnúť absolútnej väčšine krajnej pravice,“ uviedol v stredu pre rozhlasovú stanicu France Inter premiér Gabriel Attal, blízky spojenec Macrona.

Zároveň poprel, že by sa Macronovi centristi mohli pokúsiť sformovať vládu niekoľkých strán, ak by žiadna strana alebo koalícia nezískala väčšinu. Namiesto toho by umiernení politici v parlamente podľa neho mohli spolupracovať pri schvaľovaní niektorých zákonov.