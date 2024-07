ONLINE: Budeme mať podporu USA či zostaneme osamotení? Zelenskyj sa pýta Trumpa ako chce ukončiť vojnu

Čítajte viac 861. deň: Rusi dobyli časť mesta Časiv Jar. Taktická chyba. A za tie sa platí ľuďmi a územím, kritizujú analytici blízki Kyjevu

5:55 Ak americký exprezident Donald Trump vie, ako rýchlo ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine, mal by to teraz povedať. V rozhovore s agentúrou Bloomberg to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval na nedávny výrok Trumpa, ktorý sa chce na jeseň znovu uchádzať o Biely dom, že by vojnu ukončil ešte pred tým, ako by sa znovu chopil moci v USA. Akým spôsobom by to urobil, v debate so súčasným americkým prezidentom Joom Bidenom neoznámil.

„Ak Trump vie, ako ukončiť túto vojnu, mal by nám to dnes povedať,“ povedal Bloombergu Zelenskyj. „Pretože ak existuje riziko pre ukrajinskú nezávislosť, ak prídeme o štátnosť – chceme na to byť pripravení, chceme to vedieť,“ vyhlásila hlava ukrajinského štátu. Zelenskyj v rozhovore pripomenul, že to nebola jeho krajina, kto vojnu 24. februára 2022 začal. „Začal ju (ruský prezident Vladimir) Putin,“ povedal Zelenskyj.

Poznamenal, že Ukrajina je odkázaná na pomoc sveta. „Chceme vedieť, či v novembri budeme mať silnú podporu USA, alebo zostaneme osamotení,“ povedal ukrajinský prezident s odvolaním sa na mesiac, keď Američania vyberú svojho budúceho prezidenta.

Obaja hlavní prezidentskí kandidáti sa minulý týždeň stretli v televíznej debate, kde republikánsky exprezident Trump zopakoval svoje tvrdenia, že ruská invázia na Ukrajinu by nezačala, keby Spojené štáty mali skutočného lídra, ktorého by Putin rešpektoval. Vyhlásil tiež, že sám by konflikt na Ukrajine vyriešil ešte ako zvolený prezident pred januárovou inauguráciou, nevysvetlil však, ako by to docielil. Putinove podmienky na rokovania o mieri na Ukrajine zároveň označil za neprijateľné.

Medzi Zelenským a Trumpom panujú napäté vzťahy, napísal Bloomberg a dodal, že Trump počas svojho pôsobenia v Bielom dome súčasného ukrajinského prezidenta sústavne obviňoval z korupcie a čoskoro po zvolení Zelenského do čela krajiny v roku 2019 naň naliehal, aby Kyjev vyšetroval Huntera Bidena (syna Joea Bidena) kvôli podozreniu z korupcie pri jeho podnikaní na Ukrajine, čo v USA vyvolalo prvú ústavnú žalobu (impeachment) proti Trumpovi.