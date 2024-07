Američania oslavujú Deň nezávislosti, gratuloval Biden aj Zelenskyj

„Rok čo rok sa v tento deň schádzame, aby sme oslávili voľnosť, slobodu a nezávislosť,“ uviedol na sociálnej sieti X Biden a zaželal Spojeným štátom šťastný Deň nezávislosti. „Nech vám Boh žehná všetkým a nech chráni našich vojakov,“ napísal.

Tento sviatok pripomína prijatie Deklarácie nezávislosti, ktorým USA 4. júla 1776 vyhlásili nezávislosť od Británie. Tohtoročné oslavy sa konajú v období predvolebného súboja medzi úradujúcim prezidentom Bidenom a jeho rivalom Donaldom Trumpom, pripomína AP.

Čítajte aj Niektorí guvernéri za Demokratov sa stretli s Bidenom. Veria, že zvláda úrad prezidenta

„Život, sloboda a snaha o dosiahnutie šťastia – slová vryté našimi praotcami 4. júla 1776, ktoré nás vedú dodnes,“ uviedol na sociálnej sieti americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Zaželal ľuďom šťastný Deň nezávislosti.

Šťastný Deň nezávislosti Američanom na sociálnej sieti X zaželal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Chápeme, čo pre vás, Američanov, znamená nezávislosť a môžete vidieť, že pre nás, Ukrajincov, to znamená to isté,“ napísal.

zväčšiť Foto: TASR/AP, Damian Dovarganes deň nezávislosti, USA Oslavy Dňa nezávislosti v kalifornskej Santa Monice. 4. júl 2024.

Oslavy sú tradične spájané s ohňostrojmi, prehliadkami a športovými udalosťami, rodinným stretávaním a konzumáciou alkoholu aj politickými prejavmi. Vzhľadom na stále platné varovanie pred horúčavami v niektorých amerických štátoch denník The New York Times (NYT) poznamenáva, že ľudia by si mali dvakrát rozmyslieť, kým začnú vypúšťať ohňostroje.

S rodinným stretávaním sa spájajú tiež hostiny a záhradné grilovačky. Konala sa aj tradičná newyorská súťaž v jedení hotdogov. Keďže Deň nezávislosti je v USA štátnym sviatkom, zatvorená je dnes aj väčšina bánk, pôšt a vládnych úradov.