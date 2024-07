Briti vyprášili konzervatívcov. Nastalo politické zemetrasenie, komentujú médiá situáciu v krajine

„Britskú politiku čakajú zásadné zmeny,“ píše v denníku Financial Times (FT) komentátor Robert Shrimsley. Bulvárny portál The Sun hovorí o politickom zemetrasení, komentátor denníka The Guardian Rafael Behr zase o „seizmickej udalosti“.

Labouristi po neúspechu spred piatich rokov teraz takmer vyrovnali rekordný zisk z roku 1997, zatiaľ čo konzervatívci utrpeli najhoršiu porážku v dejinách strany. Komentáre sa zhodujú na tom, že výsledok je protestom Britov proti dlhoročnej vláde pravicovej strany, skôr ako nadšenou podporou stredoľavých labouristov.

„Príbehom týchto volieb je neúprosné odhodlanie elektorátu vykopnúť konzervatívcov,“ napísal hlavný politický spravodajca verejnoprávnej BBC Chris Mason. „Labouristi vyhrali, pretože toryovci prehrali,“ sumarizuje vývoj Daniel Finkelstein v denníku The Times.

Shrimsley vo FT podotýka, že vzhľadom na charakter víťazstva a relatívne nízky zisk hlasov v porovnaní s poslaneckými mandátmi možno líder labouristov Keir Starmer nebude užívať stabilitu, akú inokedy mohli očakávať premiéri po takom volebnom úspechu. Podobne ako Mason z BBC dodáva, že britskí voliči sú čoraz viac prelietaví a pripravení meniť politickú príslušnosť.

Web Politico v analýze poukazuje aj na vzostup protestnej strany Reforiem UK, historický úspech Liberálnych demokratov a porážky, ktoré labouristi utrpeli vo viacerých obvodoch od kandidátov podporujúcich Palestínu. Tieto čiastkové zápletky podľa článku „ukazujú zložitejší výsledok a viac roztrieštenú krajinu, ako by naznačovala parlamentná väčšina“.