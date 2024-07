Orbán píše pre Newsweek o zlomovom momente: Zmyslom NATO je mier, nie nekonečná vojna

Pellegrini a Orbán aj o vojne na Ukrajine Video

„NATO sa blíži k zlomovému momentu. Stojí za to pripomenúť, že najúspešnejšia vojenská aliancia vo svetových dejinách začala ako mierový projekt a jej budúci úspech závisí od jej schopnosti udržať mier. Ale dnes je namiesto mieru na programe honba za vojnou; namiesto obrany útok. To všetko je v rozpore so základnými hodnotami NATO. Historická skúsenosť Maďarska je taká, že takéto premeny nikdy nevedú dobrým smerom. Úlohou dneška by malo byť zachovanie aliancie ako mierového projektu,“ napísal v rozsiahlom článku pre americký magazín Newsweek maďarský premiér Viktor Orbán.

NATO je dnes zďaleka najsilnejšou vojenskou alianciou na svete, čo sa týka výdavkov na obranu aj vojenských schopností. Maďarsko podľa Orbána nad rámec svojej váhy rozvíja svoju obranyschopnoť, zúčastňuje sa na misiách a zvyšuje vojenskú silu. Ohľadom budúcnosti NATO podľa Orbána nie je Maďarsko zajedno s väčšinou členských krajín.

„Dnes čoraz viac hlasov v rámci NATO obhajuje nutnosť – alebo dokonca nevyhnutnosť – vojenskej konfrontácie s inými svetovými geopolitickými mocenskými centrami. Toto vnímanie nevyhnutnej konfrontácie funguje ako sebanaplňujúce sa proroctvo. Čím viac sa lídri NATO domnievajú, že konflikt je nevyhnutný, tým väčšia bude ich úloha pri jeho vyvolaní,“ uviedol Orbán.

„Dnes je sebanaplňujúca sa povaha tohto proroctva o konfrontácii čoraz zreteľnejšia, so správami, že sa začali prípravy na možnú operáciu NATO na Ukrajine – a dokonca aj správy na vysokej úrovni, že jednotky členských krajín NATO sú už blízko ukrajinského frontu. Našťastie však Maďarsko dospelo k dôležitej dohode s NATO, ktorá uznáva našu zásadnú úlohu v aliancii a zároveň nás oslobodzuje od priameho úsilia o podporu Ukrajiny, či už vojenského alebo finančného. Ako mierumilovný národ chápeme NATO ako obrannú alianciu – čo táto dohoda pomáha zabezpečiť. Tí, ktorí argumentujú v prospech konfrontácie, zvyčajne zakladajú svoje argumenty na vojenskej prevahe NATO a západného sveta,“ píše Orbán.

„Cieľom NATO bolo zabezpečiť mier v záujme stabilného ekonomického, politického a kultúrneho rozvoja. NATO splní svoj účel, keď zvíťazí mier, nie vojna. Ak si zvolí konflikt namiesto spolupráce a vojnu namiesto mieru, spácha samovraždu,“ domnieva sa Orbán.

Orbán v článku podrobne rozoberal historickú skúsenosť Maďarska, ktoré bolo nedobrovoľne vtiahnuté do rôznych vojenských aliancií, čo nedopadlo pre krajinu dobre. „Náš vstup do NATO bol prvým po niekoľkých storočiach, čo sa Maďarsko dobrovoľne pripojilo k vojenskej aliancii,“ napísal.

„Maďarské dejiny 20. storočia sú, žiaľ, aj dejinami porážok vo vojnách. Naša kolektívna skúsenosť je jednou z vojen, ktoré sa pravidelne vedú v rámci aliančných systémov, ktorých sme pôvodne nechceli byť súčasťou a ktoré boli založené s určitou formou dobytia – alebo aspoň s nejakým vyslovene militaristickým cieľom. Akokoľvek sme sa snažili vyhnúť sa dvom svetovým vojnám a akokoľvek vehementne sme sa snažili varovať krajiny, s ktorými sme boli nútení uzavrieť spojenectvá, každá príležitosť priniesla porážku, ktorá takmer vymazala Maďarsko z povrchu Zeme,“ pripomenul históriu.

"Jednotná skúsenosť západných krajín je skúsenosťou víťazstva – postupne vyhrali vojny minulých storočí. Keď príde na otázku vojny či mieru, niet divu, že sú menej opatrní. Maďarská historická skúsenosť je však taká, že keď sa vojenská aliancia zmení zo zamerania na obranu na zameranie na útok, z vyhýbania sa konfliktu na hľadanie konfliktu, kupuje si lístok na porážku. Toto sa stalo nám Maďarom s aliančnými systémami, ktoré nám boli vnútené počas 20. storočia. Tieto aliančné systémy uprednostňovali konflikt a vojnu a vo vojne úplne zlyhali. Naproti tomu NATO od samého začiatku existovalo ako obranná aliancia. Preto je našou úlohou zachovať ju takú, ako bola vytvorená: mierový projekt.