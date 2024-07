ONLINE: Zelenskyj má novú stratégiu pre Čierne more. LePenová nedovolí Ukrajine strieľať hlboko do Ruska

6:15 Francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN) nedovolí Ukrajine použiť ďalekonosné zbrane francúzskej výroby proti okupačným ruským silám v prípade, že sa táto strana po súčasných parlamentných voľbách dostane do vlády, uviedla bývalá predsedníčka RN Marine Le Penová podľa agentúry DPA.

Le Penová, ktorá je pravdepodobnou kandidátkou RN v prezidentských voľbách v roku 2027, pre stanicu CNN uviedla, že vláda RN by tiež zabezpečila, aby francúzski vojaci neboli za žiadnych okolností nasadení na Ukrajine.

Le Penová potvrdila postoj RN po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron v priebehu tohto roka odmietol vylúčiť vyslanie francúzskych jednotiek na Ukrajinu, aby pomohli pri výcviku tamojších síl.

Líder RN Jordan Bardella, hoci súhlasí s tým, že Ukrajina by mala byť schopná brániť sa proti ruskej agresii, sa takisto vyslovil proti dodávkam zbraní, ktoré by mohli viesť k eskalácii rusko-ukrajinského konfliktu. Francúzsko by podľa neho nemalo dodávať Ukrajine rakety ani iné zbrane schopné zasiahnuť ruské územie.

RN chce po nedeľňajšom druhom kole hlasovania prevziať kľúčovú úlohu vo francúzskej vláde. Dúfa, že v prípade získania väčšiny v Národnom zhromaždení (dolnej komore parlamentu) bude môcť navrhnúť vlastného premiéra.

Strana sa v prvom kole volieb pred týždňom dostala do vedenia. Najnovšie prieskumy naznačujú, že v druhom kole bude síce opäť viesť, ale nezíska absolútnu väčšinu.

6:10 Ukrajina plánuje potlačiť ruský vplyv v západnej časti Čierneho mora prostredníctvom novej národnej námornej stratégie, uviedol v sobotu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videopríhovore, uviedla agentúra DPA.

„Jasne chápeme, že vojna zmenila rovnováhu síl v našom čiernomorskom regióne a že ruská flotila už nikdy nebude v týchto vodách opäť dominovať,“ povedal Zelenskyj. Ukrajina bude na mori presadzovať svoje národné záujmy a záujmy svojich partnerov, a chrániť dopravné trasy, povedal.

Rusko sa zmocnilo veľkej časti ukrajinskej flotily, keď v roku 2014 nezákonne anektovalo Krymský polostrov.

Ukrajina prišla o svoje ďalšie lode krátko po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo svoju rozsiahlu inváziu, keď moskovské sily dobyli prístavné mesto Berďansk v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny.

V prístavnom meste Mykolajiv sa potopila vlajková loď ukrajinského vojenského námorníctva Hetman Zahajdačnyj.

Hoci ukrajinské námorné sily v súčasnosti nedisponujú žiadnymi veľkými vojnovými loďami, Kyjevu sa podarilo vytlačiť ruskú Čiernomorskú flotilu zo západnej časti Čierneho mora. Tento vývoj čiastočne oživil námorný obchod cez Odesu.

Ukrajinské vojenské námorníctvo sa má v blízkej budúcnosti modernizovať aj vďaka dodávkam od západných partnerov.

Okrem posilnenia vlastnej námornej sily Zelenskyj prisľúbil aj ďalšie zlepšenie protivzdušnej obrany Ukrajiny, pričom naznačil, že v nadchádzajúcom týždni pribudne ďalšia jednotka Patriot z Nemecka a ďalšie posily.