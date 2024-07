Minister židovského štátu by rád videl Le Penovú v Elyzejskom paláci. Urobil zo seba užitočného idiota?

Ako je vôbec možné, že pribúdajú Židia, ktorí sympatizujú s politickou stranou, ktorá ešte nedávno bola obviňovaná z antisemitizmu, a, naopak, prečo ich kritizujú členovia židovskej komunity, ktorí neveria zmenenému imidžu lepenovcov? Najprv sa však pristavme pri výroku izraelského ministra, ktorý má v agende styky so Židmi žijúcimi v zahraničí.

Chikli sa zmienil o Le Penovej pár dní pred druhým kolom volieb do francúzskeho parlamentu, pred ktorým sa očakávalo víťazstvo krajnej pravice, čo sa však nakoniec neudialo. Vo veľkom predstihu dal najavo, že ju už vidí v Elyzejskom paláci: „Pre Izrael je skvelé, že bude prezidentkou Francúzska," povedal pre izraelskú štátnu vysielaciu spoločnosť KAN. Zdôraznil pritom, že za svoje slová dáva desať výkričníkov. Na otázku, či sa s ním stotožňuje premiér Benjamin Netanjahu, reagoval sebaisto: „Myslím si, že ja a Netanjahu máme rovnaký názor."

Server Times of Israel poznamenal, že nie je jasné, prečo Chikli podporil Le Penovú. Vysvetlenie však môže byť jediné: poslal odkaz židovským voličom vo Francúzsku, aby si v druhom kole volieb medzi kandidátmi krajnej pravice a krajnej ľavice vybrali radšej lepenovcov. Zjavne, aby jeho slová mali ešte väčšiu silu, podotkol, že jeho názor zastáva aj Netanjahu.

Funkciu predsedu Národného združenia vykonáva Jordan Bardella, ale skutočnou líderkou je Le Penová, pretože sa o ňom hovorí, že sa stal iba jej bábkou na čele strany, aby prilákal viac voličov; najmä mladých, veď má ešte len 28 rokov, zvlášť na ženy pôsobí sympaticky a je neopozeranou tvárou vo francúzskej politike. Le Penová môže imponovať Židom, lebo v poslednom období podporuje Izrael. Najviac viditeľné to je po teroristických útokoch, ktoré vlani v októbri spáchali zabijaci Hamasu na civilistoch na území židovského štátu. Zároveň zdôrazňuje svoje odhodlanie chrániť Židov vo Francúzsku pred hrozbami antisemitizmu (čiže pred radikálnymi moslimami). Naopak, francúzska krajná ľavica prejavuje pramálo pochopenia pre izraelskú vojenskú odplatu v Gaze.

Národné združenie (pôvodne sa dlhé roky volalo Národný front) má antisemitskú minulosť. Le Penová sa rozhodla premaľovať zlý obraz strany. Otázne je, či to urobila z čistej duše. Alebo či hlavnú úlohu zohrala chladnokrvná vypočítavosť: Le Penová totiž musí vedieť, že keby sa Národné združenie nezbavilo rôznych nálepiek extrémizmu, takmer určite by neoslovilo toľko voličov, aby sa konečne dostalo k moci.

Izraelský politológ francúzskeho pôvodu Emmanuel Navon patrí medzi Židov, ktorí sa na rozdiel od Chikliho neradujú pri pohľade na Le Penovú. Tvrdí, že slovami na jej podporu minister urobil morálnu a strategickú chybu. Navon si dal otázku, či židovskí voliči, ktorí dali svoj hlas kandidátom Národného združenia, sú hlupáci. „Odpovedať áno by bolo veľkorysé. Sú to užitoční idioti Le Lepenovej," podčiarkol v texte, ktorý zverejnili noviny Jerusalem Post. Napísal ho v súvislosti s výrokmi Chikliho, ktorého fakticky tiež zaradil medzi chumajov.

Navon naznačil, že pochybuje o odfarbení Národného združenia od antisemitizmu. Napríklad poukázal na to, že Bardella dávnejšie označil Alaina Sorala za „veľkého sociológa". Pripomenul slová publicistky Caroliny Fourestovej, podľa ktorej nikto iný vo Francúzsku neprispel k šíreniu nenávisti k Židom ako Soral. Dokonca vyzýval kresťanov a moslimov, aby sa spojili proti nim.

Autor textu v Jerusalem Post upozornil aj na Frédérica Chatillona, ktorý sa pohyboval v blízkosti Le Penovej. Ide o niekdajšieho predáka mládežníckej krajnej pravicovej organizácie, ktorý vyzýval na „smrť pre kapitalistických i socialistických Židov" a Le Penovej robil mediálneho poradcu, keď v roku 2012 prvýkrát kandidovala v prezidentských voľbách.

O Bardellovi sa Navon ešte raz zmienil v súvislosti so Chatillonom. Mal intímny vzťah s jeho dcérou, čo mu pomohlo dostať sa do priazne Le Penovej. Čo sa týka nedávneho pôsobenia Bardellu v politike, určite by bolo zaujímavé vedieť, čo si myslel, keď počul jeden neslávne známy výrok Jeana-Françoisa Jalkha: tento už niekdajší francúzsky europoslanec povedal, že bolo technicky nemožné, aby nacisti masovo zabíjali Židov v plynových komorách so smrtiacou látkou Cyklon B.

S prihliadnutím na to, že lepenovci teraz pevne stoja po boku Izraela, ale majú za sebou antisemitskú minulosť, muselo byť rozhodovanie francúzskych židovských voličov neľahké. Vo Francúzsku ich žije približne 500-tisíc. Ich počet sa však znižuje. Mnohí sa vo Francúzsku už necítia bezpečne ako kedysi, čo súvisí s nenávisťou moslimských radikálov, preto sa odsťahovali do židovského štátu. Odhaduje sa, že zhruba ďalších 50-tisíc zvažuje možnosť tiež odísť natrvalo do Izraelu.