Hrozba Ruska aj hybridné aktivity Číny. S čím išlo Slovensko na summit NATO?

Sú to oslavy v tieni vojny. NATO si tento rok pripomenulo 75. narodeniny, no transatlantická organizácia sa nechystá pobrať na dôchodok. Na jej východnej hranici zúri konflikt, keď Rusko 24. februára 2022 začalo veľkú inváziu na Ukrajinu. Zaznievajú otvorené vyhlásenia o tom, že ak by si Moskva podrobila Kyjev, mohla by otestovať aj NATO.

V tomto zmysle nebude summit Severoatlantickej aliancie vo Washingtone, ktorý sa začína dnes a potrvá do štvrtka, žiadnou bujarou párty. Aj keď sa NATO nahromadili výročia. Aliancia má 75, vznikla 4. apríla 1949. Zároveň je Slovensko spolu s Bulharskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Rumunskom a so Slovinskom v NATO už 20 rokov. Česko, Maďarsko a Poľsko oslavujú 25. výročie členstva a Albánsko a Chorvátsko 15.

Slovensko pod ochranou

Na stretnutí lídrov aliancie v americkom hlavnom meste zastupuje Slovensko prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer), šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer) a slovenský veľvyslanec pri NATO Peter Bátor.

S čím išlo Slovensko na summit? Po vzniku vlády Smeru, Hlasu a SNS sa vlani v októbri zaradilo medzi krajiny, ktorých spojenci sledujú pozornejšie. Kabinet premiéra Roberta Fica zastavil štátnu vojenskú pomoc pre Ukrajinu a kritizuje aj tú, ktorú brániacemu sa susedovi poskytli predchádzajúce vlády. Za dodávky stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany Kub Kyjevu už padlo aj trestné oznámenie. Podľa ministerstva obrany na to nemal v marci 2023 vtedajší kabinet Eduarda Hegera právo, lebo vládol bez dôvery parlamentu. Rezort tvrdí, že po tomto rozhodnutí ostalo nechránené nebo a občania v riziku. Minister Kaliňák v rozhovore pre Pravdu vyhlásil, že pri darovaní migov povýšila bývalá vláda politický aktivizmus nad zákon.

"Samozrejme, nechcem hovoriť do domácich záležitosti. USA však silno podporujú transfer stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Tak, ako podporujeme všetku pomoc, ktorú dostal Kyjev od spojencov. Je absolútne zásadná pre ukrajinské vzdušné sily a závisí od nej prežitie ukrajinskej armády. Z hľadiska Spojených štátov toto rozhodnutie chválime. Myslím si, že história sa naň bude pozerať ako na niečo, čo pomohlo Ukrajine brániť sa proti hroznému ruskému útoku,“ reagoval pre Pravdu americký veľvyslanec na Slovensku Gautam Rana.

Ambasádor povedal, že garantuje, že Slovensko je stále chránené článkom 5 NATO o kolektívnej obrane. "Riziko prichádza iba z Ruska. Slovensku by sme pomohli pri akejkoľvek hrozbe. Reagovali by sme stíhačkami F-16, F-22, F-35. Tie jednoznačne prevyšujú schopnosti lietadiel Mig-29, ktoré Slovensko odovzdalo Ukrajine, aby sa mohla brániť existenčnej hrozbe,“ zdôraznil Rana.

Bratislava aj v súvislosti s ruskou agresiou hovorí o suverénnej zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Premiér Fico povedal, že keby mu to zdravie po atentáte dovolilo, pridal by sa k maďarskému kolegovi Viktorovi Orbánovi, ktorý minulý týždeň navštívil Kyjev a Moskvu. Pri ceste k šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi však viacerí spojenci predsedovi vlády v Budapešti pripomenuli, že nezastupuje nikoho, iba seba. Bez ohľadu na to, že Maďarsko od 1. júla na pol roka predsedá Rade Európskej únie.

Vo Washingtone Pellegrini odpovedal na otázku Pravdy, či by podporil takúto iniciatívu slovenského predsedu vlády. Včera Rusko zabilo na Ukrajine pri útokoch takmer 40 ľudí a 170 bolo zranených. Rakety zasiahli aj detskú nemocnicu v Kyjeve a čiastočne ju zničili.

"Je to, samozrejme, veľmi nešťastné a je to veľká tragédia. Bolo toľko obetí útoku priamo na Kyjev a ďalšie mestá raketami ruskej armády. A takisto to určite nie je úplne šťastné, keď takýto útok je v čase, kedy napríklad maďarský premiér navštívil Ukrajinu, navštívil Moskvu, navštívil Čínu a podľa mňa ešte plánuje navštíviť aj pána prezidenta Trumpa predtým, ako príde sem na summit. Samozrejme, že takéto ataky nenaznačujú ochotu sadnúť si za rokovací stôl. Ale ak sa o to nepokúsime, mám obavy, že podobné raketové útoky potom budeme vidieť každý deň. Počet obetí bude narastať nielen na fronte, ale aj v civilnej časti obyvateľstva,“ reagoval Pellegrini.

Podľa neho je potrebné mať snahu začať rokovania o mieri. "Ja som povedal aj vo svojom inauguračnom prejave, keď túžite po mieri, to neznamená, že podporujete agresora. Ide o to, aby sme zabránili úmrtiam vojakov na fronte a civilistov, a preto si myslím, že prichádza čas, kedy sa bude musieť s Ruskou federáciou rozprávať na úrovni. Na druhej strane je potrebné vytvoriť také podmienky, aby Ukrajina, keď si sadne za rokovací stôl, tam bola ako minimálne rovnocenný partner, ktorý bude cítiť za sebou nejakú oporu spojencov v tom, aby nesedela za rokovacím stolom porazenecky, ale aby tieto rokovania mohli byť aspoň ako-tak primerane rovnocenné,“ vysvetlil Pellegrini.

Samozrejme, vojnu začalo Rusko a môže ju aj kedykoľvek ukončiť, no Kremeľ jasne hovorí, že chce Ukrajinu ovládnuť územne ju okyptiť.

Napriek vyhláseniam viacerých slovenských vládnych predstaviteľov však Bratislava Kyjevu stále pomáha. Napríklad dodávkami elektriny, keďže Rusko systematicky ničí ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Pellegrini pri nedávnej návšteve Prahy na stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom tiež potvrdil, že Bratislava sa podieľa na podpore českej iniciatívy týkajúcej sa nákupu munície pre Ukrajinu, na ktorú prispeli aj Slováci.

Z informatívneho materiálu, ktorý vláda vzala na vedomie 26. júna, vyplýva, že Slovensko je na vrcholnej schôdzke aliancie ochotné súhlasiť v podstate so všetkým, čo sa týka pomoci Ukrajine a posilnenia obranyschopnosti NATO. Dokument spomína aj Čínu napriek chystanej návšteve Fica v Pekingu a snahe prehlbovať ekonomické vzťahy s komunistickou krajinou.

"Slovenská republika na summite podporí pokračovanie kolektívnych konzultácií a hodnotení správania Ruskej federácie a jeho implikácií na našu bezpečnosť, ako aj pokračovanie diskusie o politike NATO voči Ruskej federácii. Slovenská republika bude podporovať jednotnú a zodpovednú kolektívnu odpoveď spojencov. Znepokojenie vyvoláva posilňovanie čínskeho vplyvu v regiónoch susediacich s NATO, rastúca závislosť spojencov na niektorých surovinách a tovaroch z Číny a hybridné aktivity Pekingu. Slovenská republika podporí zodpovedný kolektívny prístup spojencov smerujúci k zvyšovaniu povedomia a odolnosti proti výzvam, ktoré idú proti našim hodnotám a záujmom a ktoré podkopávajú existujúce medzinárodné usporiadanie,“ píše sa v materiáli.

Pomoc pre Ukrajinu

Na summite NATO sa očakáva ďalšia pomoc pre Ukrajinu. Nie však pozvanie do aliancie pre Kyjev. Až do poslednej chvíle pred vrcholnou schôdzkou sa rokovalo, aké slová by v záverečnom vyhlásení mali zaznieť v súvislosti s ambíciami Ukrajiny vstúpiť do NATO. Hovorilo sa moste k členstvu, či o tom, že aliancia by mohla Kyjevu povedať, že, ak splní podmienky, jeho prípadné členstvo nezvratné.

NATO chce v roku 2025 dodať Kyjevu vojenské vybavenie v hodnote 40 miliárd eur. Slovenský príspevok by mal byť do 100 miliónov. No členské krajiny sa nedohodli na dlhodobejšom finančnom pláne pre Ukrajinu, o ktorom hovoril generálny tajomník Jens Stoltenberg. Podľa zdrojov Pravdy s tým nesúhlasil Biely dom s argumentom, že k tomu nemôže zaviazať novú vládu, ktorá môže vzniknúť po novembrových prezidentských voľbách.

NATO však pripravuje lepšiu koordináciu vojenskej pomoci a výcviku ukrajinských vojakov, ale mimo ich vlasti. S týmto cieľom vzniká veliteľstvo aliancie v nemeckom Wiesbadene a do Kyjeva príde špeciálny vyslanec aliancie.

Ani s týmito vecami nemá vláda problém. Podľa spomenutého materiálu Slovensko podporí vytvorenie mechanizmu NATO pre poskytovanie bezpečnostnej asistencie a výcviku pre Ukrajinu, finančný záväzok spojencov poskytnúť Ukrajine dlhodobú a predvídateľnú pomoc, ako aj ďalšie návrhy opatrení pre Ukrajinu. „Slovenská republika na nich bude participovať v línii svojich bezpečnostných záujmov a politických priorít,“ uvádza dokument.

"Rozhodnutia, ktoré summit potvrdí, smerujú k tomu, aby sme sa jednoducho mali lepšie a žili v bezpečnejšom a stabilnejšom prostredí. To sa týka kolektívnej obrany i obranných plánov. Aj pomoc pre Kyjev smeruje k tomu, aby sme sa cítili bezpečnejšie, lebo čím väčšiu podporu Ukrajina dostane, tým lepšia bude bezpečnostná situácia u nás a v aliancii. Je veľmi dobré, že na summite tieto rozhodnutia podporí pán prezident, respektíve vláda. Slovensko bolo pri ich príprave, lebo tak funguje aliancia. A áno, vyzerá to tak, že niektoré tieto rozhodnutia sú akoby mierne odlišné od toho, čo hovorí koalícia, najmä čo sa týka pomoci pre Ukrajinu. Bude záležať na nej, ako dokáže svojim voličom vysvetliť, čo je ten záujem, pre ktorý také veci podporuje. Som však rád, že je v tom kontinuita napriek vyhláseniam, ktoré doma na politickej scéne niekedy počúvame. Svedčí to o tom, že aj doteraz sme robili suverénnu politiku založenú na našich záujmoch,“ uviedol pre Pravdu bývalý minister obrany Martin Sklenár.