Lieta Orbán za mier, či len pre PR?

V pondelok, keď Orbán na Facebooku z Číny hrdo hlásil: „Po Kyjeve a Moskve sme dorazili do Pekingu, tretej zastávky mierovej misie,“ Ukrajina zažila jeden z najkrvavejších dní za posledné obdobie ruskej agresie.

Foto: SITA/AP, Efrem Lukatsky zasiahnutá detská nemocnica, vojna na Ukrajine, Kyjev, ruské bombardovanie Záchranári, dobrovoľníci a zdravotnícki pracovníci, niektorí v zakrvavených uniformách, čistia trosky a pátrajú po obetiach po tom, čo ruská raketa zasiahla hlavnú detskú nemocnicu Okhmadit v Kyjeve na Ukrajine, 8. júla 2024.

„Ruskí teroristi opäť zaútočili raketami na Ukrajinu. Rôzne mestá: Kyjev, Dnipro, Kryvyj Rih, Sloviansk, Kramatorsk. Vyše 40 rakiet rôznych typov. Boli poškodené obytné budovy, infraštruktúra a detská nemocnica, " napísal na sieti Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Desať mŕtvych a vyše 40 zranených hlásil Kryvyj Rih, rodisko Zelenského. V Kyjeve, pri jednom z najhorších útokov od začiatku veľkej ruskej invázie, zahynulo prinajmenšom deväť ľudí a viac ako dve desiatky utrpeli zranenia. "Nemôžu nevedieť, kam mieria ich rakety,“ vyčítal Rusom zásah detskej nemocnice Zelenskyj, podľa ktorého „celý svet by mal využiť všetko svoje odhodlanie, aby sa ruské údery konečne skončili“.

So Zelenským Orbán rokoval minulý utorok. Bola to jeho prvá cesta do Kyjeva od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Maďarský premiér sa prihováral za zastavenie paľby, ktoré by mohlo otvoriť cestu k mierovým rokovaniam. Ukrajinci sa k týmto ambíciám hrať rolu mierotvorcu stavali skepticky, pripúšťali však, že vzhľadom na jeho priateľské vzťahy so šéfom Kremľa aspoň na pár hodín poslúžil Kyjevu ako štít proti raketám. V ten deň ukrajinská metropola nezažila ani jeden raketový či dronový útok.

Fidesz už nie je bezdomovec

Moskva si však po pár dňoch svoju chvíľkovú zdržanlivosť vynahradila. V rovnaký deň, keď Kyjev, Kryvyj Rih a ďalšie ukrajinské mestá smútili za novými civilnými obeťami, maďarský premiér mohol osláviť svoj veľký úspech. Jeho Fidesz po nútenom odchode z Európskej ľudovej strany pred vyše troma rokmi oficiálne prestal byť bezdomovcom v Európskom parlamente.

Foto: X/Viktor Orbán Viktor Orbán, Si Ťin-pching Viktor Orbán a Si Ťin-pching počas stretnutia v Pekingu.

V Bruseli, osemtisíc kilometrov západne od Pekingu, najnovšej zastávky Orbánovho turné, sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novej politickej skupiny, Patrioti pre Európu. Jej založenie iba predminulý víkend ohlásil predseda maďarskej vlády spolu so šéfom hnutia ANO, českým expremiérom Andrejom Babišom a Herbertom Kicklom, lídrom pravicovo populistickej Slobodnej strany Rakúska.

Patriotov v pondelok posilnilo francúzske krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej. Stalo sa tak len deň po sklamaní z parlamentných volieb, v ktorých namiesto vytúženého víťazstva obsadilo až tretie miesto. Europarlamentné voľby však le penovci minulý mesiac vyhrali a vďaka ich 30 mandátom bude Orbánom iniciovaná frakcia so 79 kreslami treťou najsilnejšou v tomto 720-miestnom legislatívnom orgáne EÚ.

Le penovci budú hrať vo frakcii patriotov prvé husle. Ale Orbán robí všetko pre to, aby „politický výtlak“ jedenástich europoslancov Fideszu zvýšil svojou osobnou angažovanosťou. Aj preto sa pustil do frenetickej aktivity. Pred príchodom do Washingtonu, kde sa zúčastní na summite NATO, podnikol v priebehu týždňa päť zahraničných ciest. Jeho návštevu Kyjeva ešte viacerí západní partneri prijali ako možný signál, že Budapešť prestane blokovať spoločný postup EÚ pri pomoci Ukrajine. Pri cestách do Moskvy a Pekingu, do poslednej chvíle utajovaných, ale už Brusel dal jasne najavo, že tam maďarský premiér ide na vlastnú päsť, bez koordinácie i mandátu únie.

Zapnite si bezpečnostné pásy!

Orbán sa svojim kritikom iba vysmial. „Chlapci! Chápem, že na takéto správanie rotujúceho predsedu EÚ nie ste zvyknutí,“ odkázal im vo vyše dvadsaťminútovom videorozhovore, ktorý počas letu z Moskvy poskytol šéfredaktorovi švajčiarskeho týždenníka Weltwoche Rogerovi Köppelovi.

V interview Orbán okrem iného tvrdil, že prijatie u Putina začal vybavovať v čase stretnutia so Zelenským, čiže iba dva dni pred schôdzkou v Kremli, pričom pokyn šéfovi diplomacie Péterovi Szijjártóovi údajne vydal šifrovanou správou. „Bolo to tajné, pretože všetku komunikáciu monitorujú iní veľkí chlapci,“ naznačil, že ho tajné služby západných spojencov odpočúvajú.

V zjavnej snahe vyhnúť sa tlaku partnerov z EÚ a NATO do poslednej chvíle Orbán utajoval aj let do Pekingu, kam na rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom dorazil v nedeľu nadránom. Podobne ako pri ceste do Moskvy však médiá už počas jeho letu odhalili, kam smeruje. „Novinári zistili, že maďarské vojenské lietadlo požiadalo o povolenie preletu nad Poľskom. To bol moment, keď sa cesta do Moskvy prevalila,“ povedal pre Weltwoche.

Orbána do Pekingu sprevádzal aj šéf diplomacie Szijjártó, ktorý v poslednej chvíli zrušil pozvanie nemeckej kolegyne, ktorá mala v Budapešti rokovať v pondelok. Na výčitky západných politikov, že Orbán svojou „diplomaciou neriadenej strely“ narúša jednotu spojencov, odpovedal Szijjártó na sociálnej sieti so svojou typickou aroganciou. „Európa je plná provojnových politikov, z ktorých všetci tento týždeň povyliezali… Tieto útoky nás neodradia a neznechutia, mierová misia bude pokračovať, a dokonca sa zintenzívni, preto vyzývam provojnových politikov Európy, aby si na budúci týždeň zapli bezpečnostné pásy a boli veľmi ostražití,“ napísal pár hodín pred odletom do Číny.

Nobelovka či tragikomédia

Čo dosiahol a čo nedosiahol Orbán svojimi kontroverznými cestami, na to sa názory v Maďarsku rozchádzajú. Sám maďarský premiér sa v spomínanom rozhovore pre Weltwoche pochválil, že „zostal jediným západným lídrom, ktorý môže súčasne hovoriť s Kyjevom i Moskvou“. V provládnych médiách sa už ozvali hlasy, že by si za svoju mierovú misiu zaslúžil Nobelovu cenu.

Aj politológ Gábor Török hovorí o medzinárodnom úspechu. Nejde o to, že by Orbán priblížil mier, ale dokázal si spraviť silnú medzinárodnú PR kampaň.

„Využíva pozornosť a dôležitosť, ktorú ponúka rotujúce predsedníctvo, a na troch bleskových stretnutiach mohol celému svetu povedať, čo je preňho politicky dôležité,“ napísal Török na Facebooku a pripomenul, že Fideszu sa po dlhom čase prežitom bez vlastnej politickej rodiny podarilo vytvoriť silnú frakciu, ktorú svetové médiá spájajú s Orbánovým menom.

„Vykalkulované a precízne mierené útoky ho teraz v skutočnosti len posilňujú, pričom európski rivali zrejme netušia, čo s Orbánom,“ dodal Török.

Foto: SITA/AP, Zoltan Fischer orbán, zelenskyj, Maďarský premiér Viktor Orbán pricestoval do Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Naopak, András Rácz, expert na Rusko z budapeštianskej Univerzity Corvinus, tvrdí, že Orbán sa dal Putinom zneužiť. Takzvaná mierová misia maďarského premiéra sa podľa Rácza začala v Kyjeve dobre, ale skončila sa v Rusku tragikomicky okamžite po tom, čo Putin dal jasne najavo, že vojnu je ochotný skončiť jedine podľa vlastných predstáv. Šéf Kremľa na stretnutí odmietol Orbánov návrh, že by pokoj zbraní mohol nastať ešte pred mierovými rozhovormi. Prímerie Putin podmienil tým, že Kyjev odovzdá Moskve nielen Rusmi okupované územie, ale aj tie časti nezákonne anektovaných území, ktoré sa im stále nepodarilo dobyť, a navyše sa vráti do vazalského vzťahu k „staršiemu bratovi“.

„Bolo jasné, že Rusi návštevu zneužijú rovnako, ako to spravili v minulosti. Už aj predtým Putin na spoločnej tlačovej konferencii s Orbánom vyzval Ukrajinu, aby sa vzdala. Teraz opäť hral túto hru, keď zopakoval svoje ultimátum voči Ukrajine,“ doplnil Rácz.