Búrka Beryl si v USA vyžiadala najmenej osem životov, výpadky prúdu môžu trvať dni

Na osem mŕtvych stúpla v noci na dnes bilancia búrky Beryl v Spojených štátoch, ktorá v pondelok udrela na pobrežie Texasu a spôsobila záplavy a rozsiahle výpadky prúdu v Houstone. Obnovenie dodávok elektriny v niekoľkomiliónovej metropolitnej oblasti zrejme potrvá niekoľko dní. Do oblasti zasiahnutej prudkým vetrom a prívalmi dažďa sa pritom vracajú nebezpečne vysoké teploty.

Hurikány, záplavy, horúčavy, suchá - to nie je smola, to sú klimatické zmeny Video

V Houstone a okolí podľa denníka Houston Chronicle počet obetí v noci na dnes stúpol najmenej na sedem. Okres Montgomery severne od mesta oznámil tri úmrtia, keď úrady v Houstone predtým informovali o štyroch mŕtvych. Jedno úmrtie je podľa agentúry AP hlásené zo susedného štátu Louisiana, ktorý búrka tiež zasiahla. Polovicu prípadov úrady spájajú s padajúcimi stromami.

Búrka minulý týždeň zabíjala na ostrovoch na juhovýchode Karibiku a zasiahla tiež Jamajku a Mexiko, keď rekordne skoro v atlantickej sezóne dosiahla intenzitu hurikánu piatu, teda najvyššiu kategóriu. Do Texasu dorazila výrazne slabšia, aj tak ale priniesla extrémny dážď a vietor, ktorý v nárazoch dosahoval skoro 150 kilometrov za hodinu.

Zábery zo zasiahnutej oblasti ukazujú poničené domy, strhnuté stromy a zatopené ulice. Búrka pri postupe na severovýchod ďalej slabla, podľa AP ale môže nebezpečné podmienky vyvolať aj vo viacerých ďalších štátoch. V Louisiane a v Arkansase kvôli nej úrady vydali desiatky varovaní pred tornádmi, zatiaľ čo americká Národná meteorologická služba (NWS) informovala, že na niektorých miestach boli naozaj veterné víry pozorované.

V Houstone a okolí búrky v pondelok odstrihla od elektriny na 2,7 milióna podnikov a domácností, k dnešnému ránu sa podľa webu PowerOutage.us toto číslo podarilo znížiť zhruba na 2,3 milióna. „Pracujeme vo dne v noci, aby ste boli v bezpečí,“ odkázal obyvateľom starosta John Whitmire. Vyzval ich, aby pokiaľ možno neopúšťali svoje domovy, kým pretrvávajú záplavy a kým sa nepodarí opraviť spadnuté elektrické vedenie alebo sprevádzkovať semafory.

Jeden dodávateľ elektriny, ktorý v pondelok evidoval 250-tisíc zákazníkov bez prúdu, odhadol, že plné obnovenie dodávok potrvá niekoľko dní, informoval Houston Chronicle. S podobným varovaním podľa denníka The New York Times prišli tiež niektorí mestskí činitelia.

Obyvatelia pri tom budú v najbližšom čase potrebovať klimatizáciu, lebo už dnes sa do oblasti vrátia vysoké teploty, ktoré tam panovali aj pred búrkou. NWS predpovedá pocitové teploty až na úrovni 40 stupňov Celzia, pre zvyšok pracovného týždňa potom o niečo nižšie maximá. „Kým za normálnych okolností by to bolo pod hranicou (pre vydanie výstrahy), rozsiahle výpadky prúdu a klimatizácia vytvoria nebezpečné podmienky,“ uviedli meteorológovia.