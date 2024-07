Experti vyvracajú ruské lži: Moskva v rozpore s faktami popiera svoje vojnové zločiny

Ruskí predstavitelia a aktéri v informačnom priestore sa snažia poprieť zodpovednosť Moskvy za pondelkový úder na kyjevskú detskú nemocnicu Ochmatdyt. Vo svojej najnovšej analýze vývoja bojov na Ukrajine to napísal americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého Rusi uvádzajú v rozpore s dostupnými faktami nepravdivé tvrdenia o zapojených strelách i stave nemocnice.

Zábery vyhotovené náhodným svedkom v Kyjeve ukazujú okamih pred tým, ako ruská strela zasiahla detskú nemocnicu Ochmatdyt, píše ISW vo svojej pondelňajšej správe. Na videu je podľa neho vidieť, ako strela letí po prudkej zostupnej trajektórii a potom zasiahne budovu nemocnice.

Ako teroristi. Rusi si šetrili rakety a útočili na civilistov Video „Letelo všetko,“ opísal najnovšie masívne dronové a raketové útoky ruských okupantov hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. V meste Dnipro bola poškodená aj pôrodnica. / Zdroj: Telegram V. Zelenského

„Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že dostupné zábery ‚Jasne potvrdzujú‘, že padajúce strely ukrajinskej protivzdušnej obrany poškodili civilné objekty na území Kyjeva, čím pravdepodobne myslelo detskú nemocnicu Ochmatdyt, a nie ďalšie zdravotnícke zariadenie v meste, ktoré podľa ukrajinských predstaviteľov poškodili padajúce úlomky striel,“ píše inštitút. Ruské zdroje podľa neho šírili zábery aj snímku rakety a niektorí ruskí vojenskí blogeri lživo tvrdili, že išlo o ukrajinskú raketu protivzdušnej obrany.

„Trajektórie strely na videu a viditeľný prúdový motor pod jej trupom zodpovedajú konštrukcii ruskej strely Ch-101 a nepodporujú tvrdenie, že išlo o strelu protivzdušnej obrany,“ uvádza ISW, podľa ktorého sa ani nezdá, že by strela bola poškodená zásahom protivzdušnej obrany. Niektorí ruskí vojenskí blogeri podľa amerického inštitútu tiež tvrdili, že sa ruská armáda pokúšala zasiahnuť strojársky závod Artem, ktorý sa nachádza 1,6 kilometra severne od nemocnice Ochmatdyt, a že niektoré ruské strely tento podnik skutočne zasiahli.

Ukrajinské centrum pre boj s dezinformáciami podľa ISW uviedlo, že rôzne ruské propagandistické zdroje rozširujú najrôznejšie nepravdivé informácie, ktoré popierajú vinu Moskvy, vrátane tvrdenia, že Ukrajina využívala časť alebo celú nemocnicu na liečbu zranených ukrajinských vojakov alebo tam skladovala rakety.

„Mnohé z týchto nepravdivých ruských informačných operácií by neoslobodili ruské sily od právnej ani morálnej zodpovednosti za dopady úderov proti Ukrajine, aj keby boli pravdivé,“ poznamenal Inštitút pre štúdium vojny. Podľa ženevských dohovorov sú civilné nemocnice chránené a ich ochrana končí len v prípade, že podnikajú „akcie škodlivé nepriateľovi“. Žiadne ruské zdroje neponúkli dôkaz, že by nemocnica plná chorých detí predstavovala bezprostrednú hrozbu pre ruské sily, uvádza ISW a dodáva, že Rusko je agresorom a Ukrajina by sa nemusela brániť, keby ju nenapadlo.

Čítajte aj Celá Odesa vami pohŕda. Nezlomíte nás, len viac nahneváte, odkazuje starosta po zničení katedrály

Ukrajinská tajná služba SBU v pondelok uviedla, že detskú nemocnicu podľa predbežného vyšetrovania zasiahla ruská strela s plochou dráhou letu Ch-101. Dokazuje to podľa nej okrem iného úlomok strely nájdený v sutinách zdravotníckeho zariadenia. Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že škody spôsobil pád rakety ukrajinskej protivzdušnej obrany. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes tvrdenia rezortu obrany zopakoval a ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že nemocnicu zasiahla raketa zo Západom dodaného systému NASAMS.

Masaker je bežný, rovnaká taktika ako v Sýrii

Rusko útočí na civilistov bežne a úmyselne, konštatuje bezpečnostný a obranný analytik Michael Clarke. Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala viac ako 200 prípadov, keď sa terčom útokov na Ukrajine stali zdravotnícke zariadenia, a túto taktiku podľa Clarkea použili v roku 2016 v Sýrii. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

Hoci je podľa analytika vždy možné, že útok Moskvy na kyjivskú detskú nemocnicu Ochmatdyt bol súčasťou zlyhania spravodajských služieb, je tiež súčasťou vzoru útokov na civilné ciele. „Je to ich filozofia, je to spôsob vedenia vojny,“ vysvetlil s tým, že Rusko má históriu útokov na nemocnice.

Čítajte aj Bývalý vagnerovec bude svedčiť v Haagu. Bol svedkom krvilačných vojnových zločinov aj operácií v roku 2014

„Robia to zámerne, pretože si myslia, že čím viac utrpenia prinesú civilnému obyvateľstvu, tým rýchlejšie sa politické vedenie vzdá,“ povedal Clarke.

Rusko stále popiera, že by útočilo na civilné ciele, hoci z Ukrajiny takmer denne prichádzajú správy o tom, že útoky ničia domy, energetickú infraštruktúru a civilné centrá.

OSN: Išlo o ruskú strelu s najväčšou pravdepodobnosťou

Monitorovacia misia OSN ale podľa agentúry Reuters uviedla, že detskú nemocnicu v ukrajinskej metropole veľmi pravdepodobne priamo zasiahla ruská raketa.

„Analýza videozáznamu a posúdenia na mieste incidentu ukazujú na vysokú pravdepodobnosť toho, že detská nemocnica utrpela priamy zásah,“ konštatovala Danielle Bellová, šéfka misie OSN monitorujúcej ľudské práva na Ukrajine. Raketu podľa nej zrejme odpálilo Rusko.