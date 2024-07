Tri frakcie EP budú blokovať členov Patriotov do parlamentných výborov

Europarlamentné frakcie Európska ľudová strana (EPP), Socialisti a demokrati (S&D) a Obnovme Európu (RE) sa dohodli, že budú blokovať členov novej politickej skupiny Patrioti pre Európu do akéhokoľvek parlamentného výboru. Pre webový portál Euractiv to potvrdili zdroje oboznámené so záležitosťou, informuje TASR.