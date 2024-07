České hnutie SPD sa pridá k AfD a vznikajúcej frakcii Európa suverénnych národov

České opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) sa pridá k Alternatíve pre Nemecko (AfD) a ďalším stranám do novej frakcie v Európskom parlamente s názvom Európa suverénnych národov. Oficiálne by podľa predsedu hnutia SPD Tomia Okamuru mala v Bruseli vzniknúť v stredu. Uviedol to v utorok pred začiatkom rokovania českej Poslaneckej snemovne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.