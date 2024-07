ONLINE: Kolabuje ukrajinská protivzdušná obrana? Biden a spojenci sľubujú Kyjevu desiatky nových protiraketových systémov

NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) je mobilný protilietadlový raketový systém, ktorý dostala Ukrajina od Nórska..

NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) je mobilný protilietadlový raketový systém, ktorý dostala Ukrajina od Nórska..

Čítajte viac 867. deň: Stoltenberg: NATO podpísalo zmluvu na nákup striel Stinger za 700 miliónov dolárov

6:35 Ruská agresia proti Ukrajine je najväčšou bezpečnostnou krízou za posledné generácie. Pri slávnostnom otvorení summitu Severoatlantickej aliancie to v noci na stredu SELČ vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Ukrajina podľa neho preukázala odvahu a spojenci ju bezprecedentne podporili.

Stoltenberg na úvod summitu vyzval na ďalšiu pomoc napadnutej krajine a na udržanie aliančnej jednoty. Podpora Ukrajine od NATO má podľa Stoltenberga svoje náklady a svoje riziká. „Skutočnosťou je, že s agresívnym Ruskom ako susedom nie sú žiadne možnosti bez nákladov. A nie sú žiadne možnosti bez vojnového rizika,“ povedal šéf NATO.

Výsledok vojny na Ukrajine ovplyvní podľa Stoltenberga globálnu bezpečnosť na desaťročia. „Najväčšou cenou a najväčším rizikom by bolo, ak by Rusko na Ukrajine zvíťazilo,“ poznamenal Stoltenberg. Ruské víťazstvo by podľa neho nepovzbudilo len prezidenta Vladimira Putina, ale aj ďalších autoritárskych lídrov v Iráne, Severnej Kórei a Číne. Tí všetci podľa neho podporujú ruskú vojnu a chcú, aby NATO neuspelo.

Americký prezident Joe Biden udelil v utorok počas otváracieho ceremoniálu summitu NATO vo Washingtone dosluhujúcemu generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi najvyššie americké civilné vyznamenanie – Prezidentskú medailu slobody.

„Viedli ste túto alianciu v jednom z najzávažnejších období jej histórie,“ povedal Biden. „Keď sa začala ruská vojna na Ukrajine, nezaváhali ste. Dnes je NATO silnejšie, inteligentnejšie a energickejšie, ako keď ste začínali,“ pokračoval.

„Miliarda ľudí v Európe a Severnej Amerike – vlastne na celom svete – bude v nasledujúcich rokoch žať plody vašej práce v podobe bezpečnosti, príležitosti a väčšej slobody,“ dodal.

6:00 V Kyjeve boli napadnuté nielen dve nemocnice, napísal na sociálnej sieti X vojnový reportér nemeckého denníka Bild Julian Röpcke ako poznámku k videu z ostreľovaného Kyjeva. Video znázorňuje ruský útok pravdepodobne strelami X-101, ktorých množstvo nedokázala zachytiť ukrajinská protivzdušná obrana.

„Toto video ukazuje, ako päť (!) ruských riadených striel zasiahlo továreň na muníciu ‚Artem‘ v ukrajinskom hlavnom meste. Ako som sa včera obával. Kyjevská protiletecká obrana je na konci,“ uviedol Röpcke.

Útok na závod v Kyjeve ruskými raketami Video Zdroj: X

Spojené štáty a viacero ďalších krajín NATO pošlú Ukrajine v nadchádzajúcich mesiacoch desiatky systémov protivzdušnej obrany vrátane najmenej štyroch Patriotov. Vyplýva to z ich novej dohody, ktorú v utorok ohlásil americký prezident Joe Biden v úvode summitu NATO vo Washingtone podľa agentúry AP.

„Ohlasujem dnes historický dar pre protivzdušnú obranu Ukrajiny,“ povedal americký prezident. „Spojené štáty, Nemecko, Holandsko, Rumunsko a Taliansko poskytnú Ukrajine vybavenie pre päť ďalších strategických systémov protivzdušnej obrany,“ dodal.

Spojené štáty a ďalšie krajiny NATO však okrem toho podľa jeho slov poskytnú Ukrajine aj desiatky iných taktických systémov protivzdušnej obrany spolu so stovkami kusov munície.

Biden ďalej povedal, že ruský prezident Vladimir Putin si neželá nič iné, len „vymazať Ukrajinu z mapy“ sveta. „Vieme pritom, že Putin sa pri Ukrajine nezastaví… Ukrajina však Putina môže zastaviť a aj ho zastaví,“ dodal.

Zo spoločného vyhlásenia viacerých krajín Aliancie vyplýva, že Nemecko a Rumunsko pošlú Ukrajine ďalšie batérie systémov Patriot, zatiaľ čo Holandsko a ďalšie krajiny poskytnú komponenty na vytvorenie jednej ďalšej batérie Patriotu. Taliansko zase Kyjevu poskytne systém protivzdušnej obrany SAMP-T.

Iné krajiny vrátane Kanady, Nórska, Španielska či Spojeného kráľovstva zase poskytnú Kyjevu niekoľko ďalších obranných systémov, ako NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS či Gepard. Ďalšie krajiny NATO zase súhlasili s dodaním munície pre tieto systémy.

Čítajte viac Predstaviteľ NATO: Putin vedie v Európe tajnú kampaň. Rusko nemá dostatok munície a vojakov na veľkú ofenzívu

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vo Washingtone povedal, že rozhodné opatrenia na odrazenie ruskej agresie na Ukrajine je potrebné prijať už pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. Spojencov na okraj prebiehajúceho summitu NATO zároveň opäť vyzval aj na rozsiahlejšiu podporu Kyjeva, informuje TASR podľa agentúry AP.

„Je čas prijať rázne rozhodnutia konať a nečakať, kým príde november alebo iné mesiace. Všetci spoločne musíme byť silní a nekompromisní,“ povedal Zelenskyj v Reganovom inštitúte vo Washingtone, pomenovanom po niekdajšom republikánskom prezidentovi USA. Dodal, že prezident USA musí byť „nekompromisný pri obrane demokracie, nekompromisný voči (Vladimirovi) Putinovi“ a jeho režimu.

So žiadosťou o pomoc v boji proti Putinovi sa Zelenskyj obracal práve aj na publikum republikánov v zmienenom inštitúte, medzi ktorými nechýbal ani líder republikánskej menšiny v Senáte Mitch McConnell. Ukrajinský prezident má v stredu v Kapitole absolvovať stretnutie s americkými zákonodarcami. S úradujúcim prezidentom USA Joem Bidenom sa má samostatne stretnúť vo štvrtok.

„Dúfam, že ak si Američania zvolia za prezidenta (Donalda) Trumpa, tak jeho politika voči Ukrajine sa nezmení,“ povedal Zelenskyj po prejave v Reganovom inštitúte pre televíziu Fox News. „Dúfam, že Spojené štáty nikdy nevystúpia z NATO,“ dodal.

Zelenskyj ďalej uviedol, že Donalda Trumpa síce príliš nepozná, no zažil s ním už dobré stretnutia v čase, keď bol prezidentom USA. Poznamenal však, že spoločne nečelili ruskej vojne na Ukrajine, pričom podľa jeho slov sa dá len pri takejto skúsenosti zistiť, „či je možné sa na niekoho spoľahnúť alebo nie“.