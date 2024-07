Dcéra kamerunského prezidenta urobila coming out. Homosexualita je v krajine trestná

Dcéra kamerunského prezidenta sa verejne priznala k homosexuálnej orientácii a urobila takzvaný coming out pomocou svojho účtu na sociálnej sieti instagram. Sama žije v belgickom exile, v krajine jej pôvodu môže byť ale podľa agentúry Reuters homosexualita trestaná až piatimi rokmi väzenia.

Brenda Biyaová svoj coming out zverejnila na konci júna. V rozhovore, ktorý v utorok vytlačil francúzsky denník Le Parisien, uviedla, že pred zverejnením fotografie, na ktorej bozkáva svoju priateľku, sa svojej rodine so svojou sexuálnou orientáciou nezverila.

„Mnoho ľudí sa nachádza v podobnej situácii ako ja. Trpí len preto, že sú sami sebou,“ povedala dvadsaťsedemročná Biyaová. „Ak im môžem dať nádej, že sa nebudú cítiť tak sami, som šťastná,“ uviedla dcéra kamerunského prezidenta.

Jej 91-ročný otec, prezident Paul Biya, vládne Kamerunu už štvrtú dekádu. V krajine má výkonnú moc v rukách hlava štátu. Na oznámenie svojej dcéry Biya doteraz verejne nereagoval.

Vzťahy medzi ľuďmi rovnakého pohlavia sú v Kamerune trestné a môže za ne byť uložený trest do výšky piatich rokov väzenia. Brenda Biyaová hovorí, že tresty za sex medzi osobami rovnakého pohlavia existovali v Kamerune už pred nástupom jej otca do funkcie v roku 1982. Byiaová dúfa, že zverejnením svojho príbehu pomôže túto legislatívu zmeniť.

„Možno by bolo príliš unáhlené chcieť, aby zákon prestal úplne existovať, ale mohol by byť aspoň menej prísny. Najprv by sme mohli zrušiť trest odňatia slobody,“ povedala v rozhovore s Le Parisien Biyaová.

Kamerunská aktivistka za práva LGBT+ ľudí Bandy Kikiová, ktorá žije v Británii, uviedla, že ju informácia o verejnom coming oute kamerunskej prezidentskej dcéry potešila. Potvrdzuje to podľa nej existenciu LGBT+ ľudí v Kamerune. „Ukazuje to však na krutú realitu: Zákony proti sexuálnym menšinám v Kamerune sú neprimerane zamerané proti chudobným,“ dodala aktivistka. „Bohatstvo a konexie vytvárajú pre niektorých ľudí štít, zatiaľ čo iní musia čeliť vážnym dôsledkom,“ dodala Kikiová.