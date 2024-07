Americký diplomat pre Pravdu: Naším cieľom je, aby Ukrajina vojnu vyhrala

Šéf diplomacia USA Antony Blinken dnes povedal, že prvé stíhačky F-16 sú už na ceste na Ukrajinu. Kedy presne budú tieto lietadlá nasadené a koľko ich bude?

Z bezpečnostných dôvodov nemôžem hovoriť o podrobnostiach. Ale minister má jednoznačne pravdu, keď povedal, že lietadlá F-16 sú na ceste, a už toto leto budú hliadkovať a brániť ukrajinské nebo. Je to dôležitý krok vpred a je to záväzok spojencov a USA, ktorý berieme veľmi vážne. Sme spolulídrami koalície pre spôsobilosti vzdušných síl a spolu so spojencami sme to oznámili, pretože sme chceli dať jasne najavo, že táto iniciatíva, ktorá je taká zásadná pre schopnosti Ukrajiny bojovať a pre jej integrovanú protivzdušnú obranu, prichádza načas a postupuje. Ako som už povedal, tieto lietadlá budú toto leto brániť ukrajinské nebo.

Na podujatí NATO Public Forum zaznela veta, ktorú budem trochu parafrázovať, teda, že sila NATO sa ukáže vtedy, keď Ukrajina vojnu vyhrá. Súhlasíte s tým?

NATO je najmocnejšia vojenská aliancia v histórii a naša silu preukazujeme každý deň za posledných 75 rokov, keď sme plnili svoje záväzky v oblasti kolektívnej bezpečnosti a spoločne sme bránili nielen naše územia, ale aj naše hodnoty a princípy. Nie sú pochybnosti o tom, že boj, ktorý sa odohráva na Ukrajine, je bojom o budúcnosť Európy. Vladimir Putin to vníma rovnako ako my. Stojíme na stranu Ukrajincov a zaistíme ich prevahu nielen preto, že je to v našom záujme z bezpečnostného hľadiska. To určite áno, ale aj preto, že Ukrajina bojuje za slobodu, ideály a princípy, na obranu ktorých pred 75 rokmi vznikla aliancia.

Pomáhajú však západní spojenci dostatočne? Prezident USA Joe Biden sa ospravedlnil ukrajinskej hlave štátu Volodymyrovi Zelenskému za zdržanie pomoci pre Ukrajinu. Aj iné štáty riešia domáce politické dôvody, ale oneskorené dodávky zbraní znamenajú, že mnoho Ukrajincov zomrelo. Ako to vnímate?

Pomoc, ktorú poskytli Spojené štáty v rámci vynikajúcej dohody o rozdelení bremena so svojimi spojencami v NATO a európskymi partnermi, bola historická a rozhodujúca pri zabezpečení toho, že Ukrajina bola schopná čeliť hrozbe, ktorú predstavuje rozsiahla ruská invázia. Dokázala oslobodiť 50 percent územia, ktoré Rusko získalo od začiatku svojej rozsiahlej invázie vo februári 2022. Pravdou je, že tak, ako povedal prezident, bezpečnostná pomoc, ktorú poskytujeme, sa spomalila, keď sme čakali na schválenie dodatočnej podpory. Tá však už má jednoznačný vplyv na bojisku. Ukrajinci zastavili postup Rusov pri Charkove a pomaly si začínajú brať obsadené územie späť. Rusko postupuje iba na mikroúrovni. Dosahuje mikrozisky za makronáklady na úrovni, ktorá nie je pre ruské sily udržateľná.

Pri schválení posledného balíka vojenskej podpory pre Ukrajinu Kongres zaviazal americkú vládu, aby zverejnila bezpečnostnú stratégiu pre Ukrajinu. Kedy ju uvidíme?

Čoskoro. Aktívne na nej pracujeme.

Kedy to teda bude?

Nebudem hovoriť o konkrétnych časových rámcoch jednoducho preto, že na stratégii nepracuje len ministerstvo zahraničia. Ako si isto viete predstaviť, všetky štátne nástroje USA zosúlaďujeme na podporu Ukrajiny v tejto vojne. Znamená to, že je do toho zapojená takmer každá jedna agentúra. Pracujeme spoločne na rozvoji medzirezortnej stratégie, čo si vyžaduje vstupy z vojenskej strany, zo strany bezpečnostnej pomoci, diplomacie, energetiky i hospodárstva. Všetky tieto snahy sú prepojené, čo si vyžaduje veľmi komplexný prístup k vytvorenie stratégie, ktorá zdôrazní to, čo sa snažíme dosiahnuť a ako to urobíme.

Je to, čo sa usilujete dosiahnuť, víťazstvo Ukrajiny? Lebo mnoho analytikov tvrdí, že Západ podporuje Kyjev len do tej miery, aby sa mohol brániť, no nie, aby vojnu dokázal vyhrať.

Naším cieľom je, aby Ukrajina vojnu vyhrala. Pomáhame Kyjevu, aby zvíťazil, ale je to komplexná podpora. Dodávame mu bezpečnostnú pomoc pre podporu na bojisku, ale aj ekonomická pomoc, aby vedel svoje trhy a obchod presmerovať na Západ vzhľadom na to, čo spôsobila invázia. A poskytujeme Ukrajine aj energetickú pomoc, aby mohla takpovediac ďalej svietiť napriek ruským zločineckým útokom na civilnú energetickú infraštruktúru v celej krajine. Všetky tieto veci sa spájajú v jednej línii so spoločným cieľom, ktorým je pomôcť Ukrajine zvíťaziť.

Súčasná slovenská vláda často hovorí, ako je potrebné dosiahnuť mier, a kritizuje EÚ a NATO, že predlžujú vojnu. Premiér Robert Fico povedal, že by sa rád pridal k maďarskému predsedovi vlády, ktorý navštívil Kyjev, Moskvy a Pekingu. Je to podľa vás správny prístup, ktorým sa dá dosiahnuť spravodlivý mier?

Vladimir Putin by mohol aj dnes skončiť vojnu, keby stiahol svoje sily z Ukrajiny. Na to by sme ho mali všetci vyzývať. Putin začal túto vojnu v roku 2014 a v roku 2024 ju posunul na úroveň totálnej invázie. Nie sú pochybnosti o tom, aký je jeho hlavný cieľ. Chce vymazať Ukrajinu z mapy. Podporujeme Kyjev v jeho snahe chrániť a brániť sa pred ruskou agresiou, aby ciele Moskvy zlyhali. Pomáhame Kyjevu, o čom najnovšie svedčí aj summit na úrovni lídrov vo Švajčiarsku s cieľom identifikovať základné princípy, ktoré by mali podčiarknuť, ako sa dostaneme k mieru. Tie to princípy sú zakotvené v Charte OSN. Spojenci NATO ich podporujú a budeme v tom pokračovať.

Aký zmysel vám teda dáva to, čo robí Orbán?

Nechcem komentovať Orbánovo konkrétne diplomatické úsilie. Zameriavame sa na snahy, ktoré vyvíjame v rámci mierovej formuly prezidenta Zelenského. Veľmi si vážime prácu, ktorú vykonali Švajčiari pri zvolaní stovky krajín, aby sa stretli na podporu tejto iniciatívy. V konečnom dôsledku pripojili podpis k vyhláseniu, ktoré predstavuje svetový názor, pretože ide o základné princípy medzinárodných vzťahov, územnú celistvosť, suverenitu a právo chrániť sa pred vonkajšou agresiou.

zväčšiť Foto: Pravda, Andrej Matišák Smith Christopher Smith, zástupca námestníka pre východnú Európu na americkom ministerstve zahraničných vecí.

Budú sa môcť európski spojenci spoľahnúť na USA, aj keď sa v Amerike zmení vláda?

Nebudem sa vyjadrovať k domácim voľbám v Spojených štátoch. Poviem však, že bez ohľadu na vládu, USA dodržia záväzky týkajúce sa NATO a dodržiavania princípov, ktoré sú zakotvené v medzinárodných vzťahoch, ako sú tie, ktoré sú Charte OSN.

Nakoľko sa obávate o možné konfliktu NATO s Ruskom? Na Západe sme svedkami sabotáží, pri ktorých nie vždy vieme, kto ich vykonal, ale vo všeobecnosti sa predpokladá, že za nimi stoja Rusi.

NATO a Spojené štáty nikdy neboli silnejšie, nikdy neboli jednotnejšie a nikdy neboli odhodlanejšie napĺňať zásadu, že budeme brániť každý centimeter územia NATO na zemi, na mori, vo vzduchu či v kyberpriestore. Rusi o tom nemôžu pochybovať. A dávame im to najavo jasne verejne aj neverejne.