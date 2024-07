ONLINE: V Poľsku je pripravený americký protiraketový štít, do Nemecka prídu z USA Tomahawky

Americká základňa v Poľsku, ktorá je časťou protiraketového štítu, je "pripravená na misiu". USA budú od roku 2026 v Nemecku "občas" rozmiestňovať strely s plochou dráhou letu Tomahawk, protilietadlové strely s dlhým doletom SM-6 či hypersonické rakety, keď ich zavedú do výzbroje.

Ukrajinská utečenkyňa počas summitu NATO vo Washingtone v stredu 10. júla 2024 drží v ruke tabuľku s výzvou, aby aliancia pozvala Ukrajinu do NATO.

Ukrajinská utečenkyňa počas summitu NATO vo Washingtone v stredu 10. júla 2024 drží v ruke tabuľku s výzvou, aby aliancia pozvala Ukrajinu do NATO.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 869 dní Pellegrini sa vo Washingtone stretol so Zelenským Video

Čítajte viac 868. deň: Stoltenberg: Otázkou nie je, či Ukrajina vstúpi do NATO, ale kedy sa tak stane

6:30 "Rusko na Ukrajine postupuje iba na mikroúrovni. Dosahuje mikrozisky za makronáklady na úrovni, ktorá nie je pre ruské sily udržateľná,“ povedal na summite NATO vo Washingtone exkluzívne pre Pravdu Christopher Smith, zástupca námestníka pre východnú Európu na americkom ministerstve zahraničných vecí.

Čítajte viac Americký diplomat pre Pravdu: Naším cieľom je, aby Ukrajina vojnu vyhrala

6:15 Nová americká základňa protivzdušnej obrany v severnom Poľsku, ktorá je určená na detekciu a zachytávanie útokov balistických rakiet ako súčasť širšieho protiraketového štítu NATO, je pripravená na misiu, oznámila v stredu Aliancia vo svojom vyhlásení zo summitu vo Washingtone, informuje agentúra Reuters.

Podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga je pripravenosť základne dôležitým krokom pre transatlantickú bezpečnosť v súvislosti s rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú balistické rakety.

„Ako obranná aliancia nemôžeme túto hrozbu ignorovať. Protiraketová obrana je dôležitým prvkom základnej úlohy NATO, ktorou je kolektívna obrana,“ dodal s tým, že balistické rakety boli v značnom rozsahu použité v konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe.

Systém s názvom Aegis Ashore je umiestnený v obci Redzikowo na severe Poľska a je schopný zachytávať balistické rakety krátkeho až stredného doletu, píše Reuters.

Medzi ďalšie kľúčové prvky štítu patrí podľa Reuters druhé stanovište Aegis Ashore v Rumunsku spolu s torpédoborcami amerického námorníctva umiestnenými v prístave Rota v Španielsku a radarom včasného varovania umiestneným v tureckom meste Kurecik.

Systém je podľa Aliancie čisto obranný. Na dvoch záchytných základniach v Poľsku a Rumunsku, kde je základňa funkčná od roku 2016, je umiestnených približne 200 príslušníkov vojenského personálu.

Spojené štáty budú v Nemecku od roku 2026 umiestňovať na istý čas strely s dlhým doletom a hypersonické rakety. Obe krajiny to v stredu uviedli vo vyhlásení vydanom popri summite NATO vo Washingtone. Dočasné rozmiestňovanie nových zbraní má posilniť ochranu európskych členov Severoatlantickej aliancie.

Medzi zbraňami, ktoré chcú USA „epizodicky rozmiestňovať“ v Nemecku, vyhlásenie spomína strely s plochou dráhou letu Tomahawk a protilietadlové strely s dlhým doletom SM-6. V Nemecku by sa mali objaviť aj hypersonické rakety, ktoré budú mať dlhší dolet, ako iné strely rozmiestnené v Európe, objavilo sa vo vyhlásení. Hypersonické rakety však americká armáda bude v širšej miere do svojej výzbroje len zavádzať.

Nové zbrane majú demonštrovať záväzok USA chrániť európskych členov Severoatlantickej aliancie a posilniť odstrašenie. Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Spojené štáty posilnili svoju vojenskú prítomnosť v Nemecku aj v ďalších európskych štátoch, uvádza agentúra DPA. To by sa však mohlo zmeniť, ak by v novembri vyhral v amerických prezidentských voľbách Donald Trump, ktorý sa vyjadroval za zníženie americkej vojenskej prítomnosti v Európe.