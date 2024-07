Rusi vraj chceli zabiť šéfa nemeckej zbrojovky. Kaliňák: Náznaky sabotáží riešilo aj Slovensko

CNN sa na svoje zdroje uviedla, že to bol jeden zo série ruských plánov zabiť lídrov obranného priemyslu v celej Európe, ktorí podporujú obranu Ukrajiny.

Nie je to náhoda

„Nebudem komentovať túto konkrétnu správu. Môžem povedať, že vidíme šablónu, ruskú kampaň organizovanú bezpečnostnými službami s cieľom vykonávať nepriateľské akcie proti spojencom NATO v celej aliancii. Kybernetické útoky, podpaľačstvo a rôzne typy nepriateľských akcií proti spojencom v NATO nie sú jednotlivé prípady. Sú súčasťou šablóny, súčasťou prebiehajúcej ruskej kampane,“ vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg na summite NATO vo Washingtone. Ten sa konal v dňoch 9. až 11. júla a slovenskú delegáciu v americkom hlavnom meste viedol prezident Peter Pellegrini.

Vzhľadom na to, že zbrane Kyjevu dodávajú aj slovenské zbrojovky, Pravda sa vo Washingtone spýtala ministra obrany Roberta Kaliňáka, či vláda nejakým spôsobom posilňuje bezpečnostné opatrenia a či by sa na Slovensku mohlo stať niečo podobné.

„Postupujeme podľa určitej analýzy rizík. Na to máme spravodajské služby, ktoré vyhodnocujú jednotlivé podnety, a podľa toho prijímajú adekvátne bezpečnostné opatrenia. Myslím si, že rôzne náznaky a informácie v súvislosti s určitými sabotážami sme zachytili aj v našom okolí. A aj sme ich riešili a snažíme sa im predchádzať. Sú to však veci, ktoré nepatria na verejnosť. Význam týchto opatrení spočíva v tom, že nie sú známe, a keď dokážeme rýchlo reagovať. Vojenské spravodajské služby, ale aj civilná spravodajská služba, teraz pracujú na plné obrátky. Myslím si, že sme schopní mať tieto informácie v určitom predstihu, aby sme mohli adekvátne zareagovať,“ odpovedal Kaliňák. Už niekoľko mesiacov sa hovorí o najrôznejších sabotážach vo viacerých európskych krajinách, od ktorých vedie stopa k Rusku. Spomínajú sa aj v deklarácii summitu NATO.

„Rusko tiež zintenzívnilo svoje agresívne hybridné akcie proti spojencom v kampani v euroatlantickom priestore, a to aj prostredníctvom zástupných síl. Patria sem sabotáže, násilné činy, provokácie na hraniciach spojencov, využívanie neregulárnej migrácie, škodlivé kybernetické aktivity, elektronické zasahovanie, dezinformačné kampane a škodlivý politický vplyv ako aj ekonomický nátlak. Tieto akcie predstavujú hrozbu pre bezpečnosť spojencov. Individuálne a kolektívne sme rozhodli o ďalších opatreniach na boj proti ruským hybridným hrozbám alebo akciám a budeme pokračovať v úzkej vzájomnej koordinácii. Správanie Ruska spojencov neodradí od odhodlania a podpory Ukrajine,“ píše sa v dokumente.

Teroristické útoky

„Nie som si istý, či to, čo sa deje, sa ešte dá nazvať iba hybridnými akciami. Je pomerne jasné, že sú to teroristické útoky sponzorované nepriateľským susedom proti jednotlivým krajinám NATO. V tejto chvíli spočíva problém v tom, že keď to povieme, mali by sme hneď vysvetliť, čo s tým budeme robiť. Som rád, že sa tým summit NATO zaoberal, lebo na to potrebujeme nájsť odpoveď. Musíme Putinovi pripomenúť, že nielen vidíme a registrujeme, čo sa deje, ale že budeme konať. Chcel by som povedať, že článok 5 o kolektívnej obrane aliancie sme aktivovali len raz, a bolo to pre teroristický útok (po 11. septembri 2001, pozn. red.). Vždy, keď sme ticho, Putin to vníma ako slabosť a eskaluje,“ povedal vo Washingtone na podujatí NATO Public Forum litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis.

„Posielajú tímy zabijakov, ktorí vraždia ľudí. Určite je to terorizmus,“ reagoval na ruské akcie aj šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski.