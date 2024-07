Rusi klamú. Na detskú nemocnicu v Kyjeve dopadla ich raketa. A zrejme úmyselne

„Treba vychádzať z toho, že ten útok bol úmyselný,“ uviedol pre nemeckú televíziu ZDF vojenský expert Gustav Gressel z Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR).

Ako pripomenul, moderné strely s plochou dráhou letu zasahujú ciele presne a nemôžu len tak minúť. Platí to aj pre husto zastavané oblasti v meste. „Nemajú s tým žiadne problémy, veď ich na to vyrobili,“ zdôraznil Gressel.

Raketový útok detskú nemocnicu v Kyjeve Video Zdroj: Sociálna sieť X

Klinika Ochmatdyt v centre Kyjeva je najväčšou a najstaršou detskou nemocnicou na Ukrajine. Mala 720 lôžok, ročne v nej liečili vyše 20-tisíc detských pacientov a vykonali asi 10-tisíc operácií.

V pondelok okolo poludnia sa stala terčom ruskej rakety. Výbuch zničil budovu dialyzačného strediska a ťažko poškodil viaceré oddelenia.

Na klinike sa v tom čase nachádzalo vyše 600 detí a zhruba 300 zamestnancov. Dá sa preto hovoriť o veľkom šťastí, že si útok nevyžiadal viac obetí. Na mieste zomreli dvaja dospelí, z toho jedna 30-ročná lekárka, a ďalších 32 ľudí sa zranilo.

Foto: Profimedia Svitlana Lukiančiková, útok na detskú nemocnicu Jednou z troch obetí ruského útoku na detskú nemocnicu je aj 30-ročná lekárka Svitlana Lukiančiková. Bola to sirota, ktorá po štúdiu medicíny pracovala ako nefrologička v dialyzačnom stredisku kliniky. Po tom, čo na Kyjev začali padať bomby, podľa svedkov pomáhala deťom dostať sa do krytu. Pri zásahu rakety ju zabila tlaková vlna.

V stredu zraneniam podľahol i malý chlapec, ktorý pri výbuchu ležal na jednotke intenzívnej starostlivosti a potom ho previezli do inej nemocnice.

Ruské zahmlievanie

Aj keď boli tieto udalosti súčasťou mohutného ruského útoku na mesto, Kremeľ – ako zvyčajne – odmietol zodpovednosť za to, čo sa stalo v nemocnici. Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by bola cieľom útoku, a vyhlásilo, že ju zasiahla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany.

„Je to, samozrejme, PR akcia. V tomto prípade PR akcia založená na krvi,“ poznamenal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva potom začala šíriť informácie o tom, ako si vraj nemocnicu zničili sami Ukrajinci, a to americkou strelou AIM-120 vypálenou z nórsko-amerického systému protivzdušnej obrany NASAMS. Pri rozširovaní týchto lží im na sociálnych sieťach pomáhajú rôzni blogeri, influenceri a trollovia.

Nie je to prvý raz, keď Moskva presviedča, že čierne je biele, a zasieva pochybnosti, aby ľudí zmiatla. V tomto prípade je však dostatok dôkazov, ktoré Kremeľ usvedčujú z klamstva.

V prvom rade sú to zverejnené videozáznamy. Jasne na nich vidieť ruskú raketu, ktorú identifikovali ako Ch-101. Na záberoch sa dajú rozoznať dve krídla v zadnej časti, ako aj tri riadiace kormidlá a motor na chvoste. Je tiež zreteľné, že ju nezasiahla protivzdušná obrana, ale presne zmenila smer, aby vrazila do detskej kliniky.

Foto: Telegram Raketa, riadená strela, Ch-101 Záber z videa, ktoré zachytilo prichádzajúcu raketu padajúcu na kliniku. Po odbornej analýze je isté, že išlo o ruskú riadenú strelu Ch-101.

To, že išlo o ruskú raketu, potvrdila na základe vlastnej analýzy aj monitorovacia misia OSN pre ľudské práva a známa investigatívna platforma Bellingcat (v minulosti priniesla dôkazy v takých kauzách, ako bolo zostrelenie dopravného lietadla nad Ukrajinou alebo odhalenie agentov, ktorí novičokom otrávili Sergeja Skripaľa či Alexeja Navaľného).

„Môžeme na sto percent a celkom jednoznačne konštatovať, že tu ide o ruskú riadenú strelu s plochou dráhou letu. Dokonca vieme s istotou určiť jej typ – Ch-101. O tom niet žiadnych pochýb,“ zhodnotil pre nemecký denník Die Welt Fabian Hoffmann, ktorý sa na univerzite v Osle vedecky zaoberá vojenskými raketami.

Detská klinika po zásahu ruskou raketou.

Ukrajinci za to nemôžu

To, že by detskú kliniku mohla zasiahnuť riadená strela AIM-120 protivzdušnej obrany, ako tvrdia Rusi, je podľa odborníkov vylúčené. A to hneď z viacerých dôvodov.

Experti sa zhodujú, že raketa zachytená na videozáznamoch nezodpovedá tvaru AIM-120, ale Ch-101. Na záberoch napríklad vidieť malú turbínu na chvoste, ktorú AIM-120 nemá, zato je však typická pre ruské strely.

Ch-101 má i väčšie krídla ako strely AIM-120 alebo Patriot. Portál Bellingcat dokonca vytvoril 3D modely týchto rakiet, aby ich porovnal, a tiež dospel k záveru, že ide o ruskú Ch-101.

Foto: Telegram Raketa, Ch-101 Detailný pohľad na letiacu raketu pred dopadom na detskú nemocnicu v Kyjeve. Ide o ruskú strelu Ch-101.

Na videu za raketou vidno aj pás výfukových plynov. „To sa stáva len vtedy, ak raketu až do konca poháňa prúdový motor,“ vysvetlil Hoffmann pre Die Welt. Ako dodal, zablúdená strela AIM-120, ktorá by padala po tom, čo sa jej minulo palivo, by tak nevyzerala.

Podľa neho treba do úvahy zobrať aj devastačné účinky oboch rakiet, v čom sú priepastné rozdiely. Bojová hlavica AIM-120 má celkovú hmotnosť 20 kíl, z čoho tvorí výbušnina ani nie deväť kilogramov.

„Ak si pozriete snímky nemocnice po útoku, zistíte, že taká ničivá sila by sa neuvoľnila pri explózii malej bojovej hlavice,“ objasnil expert. Naopak, opäť to poukazuje na sedem metrov dlhú raketu Ch-101, ktorá má v hlavici až 400-kilogramovú nálož trhaviny.

To, že výbuch na klinike spôsobila ruská riadená strela, potvrdzujú i nálezy z miesta tragédie. V ruinách zrútenej budovy našli niekoľko častí rakety Ch-101.

Foto: Profimedia útok na detskú nemocnicu, Ochmatdyt Pohľad na ďalšiu budovu pri nemocnici, ktorú poškodil výbuch ruskej rakety.

Ako experti navyše pripomínajú, AIM-120 alebo iné strely protivzdušnej obrany majú zabudovaný sebadeštrukčný mechanizmus pre prípad, že by netrafili cieľ alebo sa vymkli spod kontroly.

„Pravdepodobnosť, že strela AIM-120 minie cieľ a sama sa nezničí, aby potom pristála presne na detskej nemocnici, je taká nepatrná, že o nej ani netreba uvažovať,“ zhrnul Hoffmann pre ZDF.

Úmysel alebo náhoda?

Podľa odborníkov niet pochybností, že spustošenie detskej nemocnice v Kyjeve majú na svedomí Rusi. Otázne zostáva, či to bol omyl, ktorý sa teraz snažia zakryť, alebo premyslený útok na kliniku plnú civilistov.

Riadené strely Ch-101 majú dolet až 4 000 kilometrov, ale mimoriadnu presnosť. Súradnice cieľa sa vkladajú do ich elektronického systému, a hoci letia rýchlosťou až 970 kilometrov za hodinu, stále sú pod kontrolou, čo umožňuje prípadné korigovanie miesta dopadu.

To znamená, že niekoľko príslušníkov ruskej armády muselo raketu navigovať. Vedeli, že mieri na detskú nemocnicu?

Hoffmann je pri hodnotení opatrný, no naznačuje, že naozaj mohlo ísť o úmysel. Raketa pred dopadom letí kontrolovane a nevidno nič, čo by poukazovalo na jej poškodenie či odklonenie z dráhy iným pričinením.

„Na mňa to pôsobí tak, ako by tam bol cieľ jasne naprogramovaný… V tejto vojne, ale aj v Sýrii, sme okrem toho videli, že Rusko už napadlo nemocnice. So znalosťou týchto súvislostí by som povedal, že možnosť, že to bol cielený, úmyselný útok na kliniku, je veľmi, veľmi reálna,“ pripustil pre denník Die Welt.

Netreba asi pripomínať, že útoky na civilné osoby a objekty sú podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané, ale z toho si Rusi – ako už viackrát ukázali – ťažkú hlavu nerobia.