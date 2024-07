Český prezident: Ak by Čína nestála za Ruskom, vojna by vyzerala úplne inak

Čína je bezpochyby najväčším podporovateľom Ruska, predovšetkým v technológiách, ktoré mu chýbajú. Po summite Severoatlantickej aliancie (NATO) to povedal český prezident Petr Pavel. Ak by Čína tak výrazne nestála za Ruskom, priebeh vojny na Ukrajine by zrejme vyzeral úplne inak, myslí si.