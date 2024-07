Česi vyzbierali milióny korún pre rodičov, ktorým chlapček zomiera pred ich očami. Zostáva mu len niekoľko mesiacov života

Prvý zlý signál vyslalo telo chlapčeka v septembri minulého roku. „Počas výletu na bicykloch si Viliamko začal sťažovať na veľké bolesti hrudníku," citoval Donio jeho matku Helenu. O niekoľko týždňov si rodičia vypočuli strašidelnú správu. Lekári diagnostikovali ich synovi sarkóm s génom CIC, čo je nezrelý zhubný nádor. Nasledovala intenzívna chemoterapia.

Tento variant rakoviny je veľmi zriedkavý, pričom odborníci ho prvýkrát popísali v roku 2016. Účinná liečba dosiaľ neexistuje, používajú sa len rôzne experimentálne postupy. Bohužiaľ, stále platí, že nevyliečiteľne chorý pacient má pred sebou už len krátky čas života.

zväčšiť Foto: Donio.cz chlapcek4 Matka a jej nevyliečiteľne chorý syn.

Helena dala v práci výpoveď, aby sa mohla Viliamovi maximálne venovať. Vyžaduje si nepretržitú opateru. S manželom Michalom, ktorý je vojak z povolania, vychovávajú ešte jedného syna, ktorý má sedem rokov. Jej muž sa snažil skĺbiť svoje pracovné povinnosti so starostlivosťou oňho, pretože ona musí fakticky všetok svoj čas stráviť pri Viliamovi.

Počas prvej hospitalizácie na konci minulého roku lekári museli nasadiť chlapčekovi agresívnu chemoterapiu. Boj proti jeho nádoru si vyžadoval chemoterapiu s krátkymi pauzami a so silnými dávkami, Vo februári tohto roku sa ocitol na operačnom stole. „Viliamko podstúpil úspešne šesť hodín trvajúcu operáciu, pri ktorej mu odstránili nádor s veľkosťou viac ako 10 centimetrov, pričom prišiel o časť bránice, pľúca pečene," ozrejmil Donio.

zväčšiť Foto: Donio.cz vilík Jazva na tele chlapčeka po chirurgickom zákroku.

Viliam sa v súčasnosti nachádza v domácej starostlivosti. Denne dostáva silné lieky. „Tieto chemoterapeutické lieky sú toxické nielen pre rakovinové bunky, ale aj pre zdravé bunky v tele. Môžu preto spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Viliamko má nočné bolesti, trápi ho silný kašeľ a zvracanie. Momentálne sa pohybuje väčšinou na vozíku, lebo pár krôčikov ho hneď vysilí," konkretizoval Do­nio.

Definitívnu správu o beznádejnej situácii Viliama sa rodičia dozvedeli pred piatimi týždňami. „Sarkóm mäkkého tkaniva s alternáciou génu CIC postupuje a lekári už vyskúšali všetko. V modernej medicíne neexistuje spôsob, ako ho zastaviť. Aktuálna prognóza je dožitie v počte niekoľko málo mesiacov," citoval Donio otca Michala. Spočiatku nechcel robiť zbierku, ale nakoniec súhlasil: „Doteraz mi bolo čokoľvek proti srsti, hovoril som si, že nepotrebujeme nič. Chodil som normálne do práce, veril som, že to zvládneme, ale situácia sa zmenila… Tiež by som si želal, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že tento chlapček tu je a čo všetko si už musel vytrpieť a napriek tomu to nevzdal." Otec zdôraznil ďalej, že chce, aby sa na celom svete venovalo ešte viac pozornosti boju proti rakovine: „Aby to, čo prežíva môj syn, nemuselo prežívať žiadne nevinné dieťa."

Manželia si dali za cieľ vyzbierať 300-tisíc českých korún, čo je v prepočte necelých 12-tisíc eur. Peniaze od darcov by vyriešili otázku financií v domácnosti, pretože po Helene, ktorá sa vzdala svojho zamestnania, Michal začal čerpať neplatené voľno.

O zbierke, ktorú vyhlásili pred tromi týždňami, tento štvrtok (11. júla) informoval server iDNES, jeden z najviac čítaných spravodajských serverov v Českej republike. Smutný príbeh chlapčeka chytil Čechov za srdce: v piatok popoludní (12. júla) bolo vyzbieraných dokonca až viac ako 4,2 milióna českých korún. „V čase zverejnenie textu bolo vyzbieraných 2,85 milióna korún. Nastala vlna solidarity, začala zvyšovať sumu doslova každú minútu. Niekto prispel desaťkorunáčkou, nechýbajú však aj tisíckorunové dary," poznamenal iDNES.

Nie je to prvýkrát, čo iDNES nepriamo pomohol Čechom s krutým osudom. Čitateľky a čitatelia podobne reagovali, keď tento server informoval o zbierkach Donio napríklad v prípade jednej ženy, ktorá potrebovala peniaze na náročnú liečbu rakoviny v zahraničí, alebo keď jeden muž s nádorom na mozgu tiež hľadal drahú pomoc u lekárov za hranicami.

Čo sa týka zbierok na Donio, nikto sa nemusí obávať podvodov. Pravdivosť všetkých prípadov je totiž dôkladne overená.