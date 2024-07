ONLINE: Kyjev chcel stovky, príde ich niekoľko. Príchod F-16 na Ukrajinu je komplikovaný

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 871 dní Postaví NATO hrádzu proti Moskve? Čo by sa stalo, keby Rusko napadlo alianciu, pýtal sa aj Pellegrini Video

7:30 Ukrajina sa pripravuje na príchod stíhačiek F-16, ktoré zúfalo očakáva, aby mohla čeliť ruským ziskom na bojisku, ale snaha o ich vyslanie, poháňaná nedávnym summitom NATO, je brzdená odkladmi, pochybnosťami o náhradných dieloch či jazykovou bariérou medzi ukrajinskými pilotmi a ich zahraničnými trénermi, napísala agentúra Bloomberg. Kyjev v lete konečne dostane stíhačky F-16, ale v oveľa menšom počte, ako dúfal, uvádza agentúra a odvoláva sa na svoje zdroje.

Ďalším problémom, ktorý robí starosti plánovačom, je aj to, že krajina nemá dostatok pristávacích dráh – a tie, ktoré má, sú zraniteľné voči ruským útokom.

Ľudia by nemali očakávať zázraky od nasadenia F-16 proti Rusku, povedal Jim Townsend, vedúci pracovník Centra pre novú americkú bezpečnosť. A pokiaľ ide o zraniteľnosť, „tieto letiská budú pekné, šťavnaté ciele a Rusi už niektoré z nich zasiahli, ako privítanie pre F-16 v reálnom svete“.

Podľa jedného zdroja agentúry Bloomberg môže byť Ukrajina schopná prevádzkovať letku F-16 v rozsahu od 15 do 24 lietadiel, čo je výrazne menej ako 300 stíhačiek, ktoré jej lídri požadovali. Ďalší zdroj povedal, že Ukrajina očakáva šesť kusov F-16 počas tohto leta a až 20 do konca roku 2024.

Problémy sú považované za vážne, niektorí spochybňovali vhodnosť nasadenia lietadiel na Ukrajine a či to nie je nákladný prejav podpory prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. V mesiacoch po začatí výcviku pilotov sa bojisko zmenilo – obe strany sa spoliehajú na nízkonákladové drony a Rusko posilňuje svoju protivzdušnú obranu.

Jeden z vysokých predstaviteľ NATO podľa Bloombergu identifikoval tri hlavné výzvy.

Po prvé, lietadlá musia byť nakonfigurované podľa ich poslania, ako je prieskum alebo boj. Po druhé, Ukrajine chýbajú potrebné dlhé kvalitné dráhy a kryty na ochranu F-16 pred ruskými útokmi. Po tretie, logistika údržby lietadiel je komplikovaná, od potreby náhradných dielov až po požiadavky na údržbu a získanie inžinierov. Ďalší zdroj z NATO uviedol, že Ukrajina sa pokúša urobiť za niekoľko mesiacov, čo zvyčajne trvá tri až štyri roky.

