Dostával zlé jedlo, strieľal na Biely dom. Čo ešte zažil mladý Rus, ktorý okúsil detský tábor v krajine diktátora?

Frolov, ktorý má 25 rokov, pricestoval do Songdowonu dvakrát (v rokoch 2015 a 2016). Severná Kórea ho zaujala, keď videl o nej dokumentárny film, ktorý ju vykreslil ako komunistickú krajinu v obkľúčení kapitalistických štátov. Detská zvedavosť ho priviedla k túžbe vidieť skutočnosť na vlastné oči. Na sociálnej sieti VKontakte, čo je ruská verzia Facebooku, sa pridal do skupiny s názvom Solidarita so Severnou Kóreou. Zistil, že ruskí komunisti organizujú zájazdy do Songdowonu pre deti do 16 rokov

Rodičia súhlasili, výlet syna na 15 dní ich vyšiel lacno. Spiatočná letenka, ubytovanie a strava stáli len 300 amerických dolárov, čo je menej ako rovnaká suma v eurách. Keď cestoval do Songdowonu prvýkrát, mal pätnásť rokov; bol najstarší zo skupiny zahraničných detí.

Prvé dva dni Frolov strávil v hlavnom meste Pchjongjangu. Ukázali mu Námestie Kim Ir-sena, čo bol zakladateľ severekórejského totalitného štátu (súčasný vládca Kim Čong-un je jeho vnuk). S rovesníkmi ho zobrali aj do múzea, v ktorom vystavujú zhabané zbrane USA z kórejskej vojny pred siedmimi desaťročiami. Našlo sa aj dosť času na nákupy. „Stále nás tlačili do obchodov, aby sme míňali peniaze," poznamenal Frolov. Zaplatiť mohli za čokoľvek, čo uvideli v predajniach. „Vtipné bolo, že kúpiť si vodku a cigarety bolo naozaj jednoduché. Deti v našej skupine, niektoré dvanásťročné, si kúpili severokóreskú ryžovú vodku, priniesli si ju do tábora a prvých pár nocí sa veľmi opili," prezradil Frolov.

Do Songdowonu priviezli deti v piatich autobusoch. Väčšina z nich pricestovala z Ruska, ostatné boli z Číny, Laosu, Nigérie a Tanzánie. So severokóreskými rovesníkmi prišli do kontaktu len raz: posledný deň pobytu. Kimov režim chce zjavne nielen svojim dospelým občanom minimalizovať styky s cudzincami, ale aj deťom. „Myslím si, že to bolo zámerné, aby im zabránili rozprávať sa s nami o ich skúsenostiach," povedal Frolov.

V tábore sa nielen šantilo. Propaganda totiž funguje už od detstva. „Museli sme čistiť sochy bývalých severokórejských vodcov. Jedno ráno sme sa zobudili o šiestej hodine, aby sme očistili pamätníky Kim Ir-sena a Kim Čong-ila," ozrejmil. (Druhý zmienený zosnulý diktátor bol prostredný z dynastie Kimov.) „Odstraňovali sme prach, ale nemali sme špongie, pritom pomníky čistili profesionálne každý týždeň. Pôsobilo to zvláštne," dodal.

V Songdowone sa nachádza aj veľká koncertná hala. Z ruských detí sa v nej stali speváci: dali im do ruštiny preložené texty piesní oslavujúce všetkých troch Kimov. „Snažili sa nám vymývať mozgy mnohými spôsobmi. Hrali sme počítačovú hru, kde moja postava, škrečok v tanku, musela zničiť Biely dom," konkretizoval Frolov. Zdôraznil, že na neho propaganda nezabrala.

Frolov schudol počas dvoch týždňov v tábore päť kilogramov. Napriek tomu, že mal štíhlu postavu. „Jedlo bolo naozaj zlé. Zjesť som mohol iba ryžu, zemiakové hranolčeky a chlieb," posťažoval sa.

Detský tábor Songdowon funguje už od roku 1960. Webová stránka Young Pioneers Tours pripomína, že areál bol výrazne renovovaný. Pokyn modernizovať ho vydal Kim Čong-un pred desiatimi rokmi. Súčasťou plánu bolo rozšírenie kapacity, aby v ňom mohlo byť naraz až 1200 detí. Okrem miestnych každý rok navštívi tento tábor približne 400 dievčat a chlapcov zo zahraničia.