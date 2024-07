Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

Šéf automobilky Tesla alebo spoločnosti SpaceX v marci po stretnutí s Trumpom deklaroval, že neprispieva peniaze exprezidentovi ani súčasnej hlave štátu Joeovi Bidenovi, čo sú hlavní dvaja kandidáti pre novembrové voľby amerického prezidenta. Teraz však podľa informácií Bloombergu prispel jednému z „politických akčných výborov“ pracujúcich na znovuzvolení Trumpa. Tieto organizácie označované skratkou PAC môžu na politickú činnosť vyberať ľubovoľne vysoké sumy.

Bloomberg vývoj opisuje ako významný manéver v podaní najbohatšieho človeka na svete, ktorý sa snaží ovplyvňovať americkú politickú scénu. Muskov príspevok prichádza v čase, keď Trump podľa amerických médií predbehol Bidena v schopnosti vyberať peniaze na kampaň. Súčasnému prezidentovi z Demokratickej strany sa v tejto súvislosti aktuálne hromadia problémy v nadväznosti na zlý výkon v júnovej predvolebnej debate s republikánskym rivalom.

Rozhodnutie Muska zároveň ilustruje jeho príklon k Republikánskej strane za posledných niekoľko rokov. V minulosti podnikateľ narodený v Juhoafrickej republike prispel na kampaň politikom z oboch veľkých strán. Pred dvoma rokmi však na sociálnej sieti Twitter, ktorú neskôr kúpil a premenoval na X, napísal, že bude voliť Republikánsku stranu. Neskôr svojich fanúšikov vyzval, aby tak vo voľbách do Kongresu urobili tiež.

Jeho príspevky na spomínanej sociálnej sieti v poslednom čase svedčia o tom, že sa stotožňuje s niektorými pozíciami Trumpa a jeho strany, najmä pokiaľ ide o imigráciu do Spojených štátov. Musk sa k téme vyjadruje pomerne často, pričom priživuje konšpiračné teórie o tom, že demokrati podporujú nelegálnu migráciu v snahe zvýšiť počet svojich voličov. Tiež opakovane vystupuje proti progresívnej sociálnej politike a dôrazu na práva menšín, čo označuje za „mozgový vírus“.

V americkej tlači sa na jar objavili informácie o tom, že Trump zvažuje Muskovi ponúknuť úlohu poradcu Bieleho domu pre prípad, že sa po novembrových voľbách vráti k moci. Musk vtedy uviedol, že sa o ničom takom nediskutuje. K správe o príspevku na Trumpovu kampaň sa ihneď nevyjadril.

Majiteľ platformy X nie je jediným hráčom zo Silicon Valley, ktorý sa v aktuálnom volebnom cykle priklonil na Trumpovu stranu. Pre exprezidenta nedávno usporiadal večierok so sponzormi prominentný investor David Sacks, do iniciatívy bol zapojený aj niekdajší viceprezident spoločnosti Facebook Chamath Palihapitiya. Denník New York Post v nedávnom článku spomína aj ďalšie mená, pričom uvádza, že kľúčovým prostredníkom medzi Trumpom a investormi z technologickej sféry je republikánsky senátor a potenciálny kandidát na viceprezidenta J. D. Vance, ktorý predtým tiež v Silicon Valley pôsobil.