Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

Americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi sa dostalo podpory od vplyvnej tváre Demokratickej strany po viac ako dvoch týždňoch interných sporov o to, či by mal zostať kandidátom pre novembrové prezidentské voľby. Senátor Bernie Sanders ho označil za skvelého prezidenta a za najsilnejšieho súpera pre lídra republikánov Donalda Trumpa. Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Biden nazval Zelenského Putinom, hneď sa opravil Video

„Áno, viem to. Pán Biden je starý, náchylný na prešľapy, chodí strnulo a mal katastrofálnu debatu s pánom Trumpom. Ale viem aj niečo iné: Prezidentské voľby nie sú diskusnou súťažou. Nestoja a nepadajú na 90-minútovej debate,“ napísal o 81-ročnom prezidentovi ešte o rok starší senátor v komentári v denníku The New York Times. „Dosť! Pán Biden možno nie je ideálny kandidát, ale bude kandidátom a mal by ním byť,“ pokračoval Sanders, ktorý je lídrom ľavicového krídla demokratov.

Jeho vyjadrenie nadväzuje na nevídanú polemiku vo vnútri strany, ktorá sa štyri mesiace pred voľbami potýka so zložitou otázkou, či by mal Biden z boja o znovuzvolenie odstúpiť. Búrku spustili problémy najstaršieho prezidenta v dejinách USA pri predvolebnej debate s Trumpom, ktorá rozvírila obavy ohľadom jeho spôsobilosti na výkon funkcie a schopnosti viesť úspešnú kampaň.

Pre Bidena je Sandersovo vyjadrenie vítané po tom, ako ho skoro dve desiatky demokratov z Kongresu verejne vyzvali, aby kandidatúru prenechal niekomu inému. Prezident zároveň čelí tlaku od sponzorov kampane, zatiaľ čo niektorí lídri strany k veci nezaujali jasné stanovisko. Biden trvá na tom, že ho vek vo výkone funkcie neobmedzuje a výzvy na odstúpenie z kampane odmieta.

Podľa Sandersa sa Bidenov výkon v televíznej debate s Trumpom stal terčom „obsesivného záujmu“ médií, ku ktorým sa „bohužiaľ“ pripojili mnohí demokrati. Keď sa však sústredia na programové otázky a nenechajú sa „rozdeliť a rozptýliť“, Biden v novembri vyhrá, uvádza dlhoročný senátor za štát Vermont.

V komentári tiež stavia súčasného šéfa Bieleho domu do kontrastu s jeho predchodcom Trumpom, ktorého označuje za demagóga a patologického klamára. Sanders poznamenal, že republikánsky líder bol nedávno uznaný vinným z 34 zločinov a vlani ho iná súdna porota označila za páchateľa sexuálneho napadnutia. Trump „útočí“ na americkú demokraciu, je presvedčený senátor.

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video

Sanders v roku 2020 bojoval s Bidenom o nomináciu demokratov na prezidenta, po jeho víťazstve sa však stal kľúčovým spojencom hlavy štátu v Kongrese, hoci dáva najavo nesúhlas s Bidenom napríklad v otázke zdravotného poistenia alebo v poslednom čase predovšetkým ohľadom podpory Izraela v čase jeho ťaženia v Pásme Gazy. Tieto nezhody teraz Sanders pripomenul, zároveň však Bidena označil za „najefektívnejšieho prezidenta v moderných dejinách našej krajiny“ a za „najsilnejšieho kandidáta pre súboj s Donaldom Trumpom“.

Podľa Sandersa prezidentovi na znovuzvolenie nestačí len obhajovať svoje doterajšie pôsobenie. „Musí predložiť a bojovať za odvážnu agendu, ktorá reaguje na potreby drvivej väčšiny nášho ľudu,“ apeloval senátor.