Diktátor na korčuliach túži po úspechu futbalistov. Lukašenko stanovil ultimátum, aby sa hráči zlepšili

Lukašenko, ktorý vládne v Bielorusku železnou päsťou už tri desaťročia, dáva jasne najavo, že je nespokojný s úrovňou najobľúbenejšieho športu na svete v jeho krajine. V tomto roku najprv chrlil oheň vo februári počas rokovania v prezidentskom paláci v Minsku a druhú salvu hnevu vystrelil zo seba počas európskeho šampionátu, keď bol na pracovnom výjazde v Djaržynsku.

Príchod Lukašenka na otvorenie športového strediska v meste na rieke Njacečka vyzeral ako studená sprcha na hlavu člena vlády. V Djaržynsku ho privítal minister športu a cestovného ruchu Sergej Kovaľčuk, vypočul si hneď ostré slová, ktoré zaznamenali televízne kamery. „0 : 4, 0 : 4… Čo to je? Najmasovejší druh športu. Bude dobre, áno?!" šplechol mu Lukašenko do tváre. Bolo to niekoľko dní po potupných prehrách bieloruskej zbornej v dvoch prípravných zápasoch. V prvej polovici júna futbaloví reprezentanti utŕžili debakel najprv proti Rusku a potom proti Izraelu. Dovedna inkasovali osem gólov, nestrelili ani jeden. Predtým Bielorusi hrali v tomto roku ešte dva zápasy. V prvom podľahli 0 : 2 Čiernej Hore a v druhom remizovali 0 : 0 s Maltou. Znamená to, že v posledných štyroch zápasoch, čiže dovedna počas 360 minút hracej doby ani raz neprekonali súperovho brankára.

Po stručnej, ale silnej výčitke od Lukašenka Kovaľčuk ubezpečil, že situácia sa zmení: „Bude (dobre), na sto percent." Lukašenko ešte pokračoval v monológu. Španieli mali vtedy na šampionáte v Nemecku za sebou dve výhry nad Chorvátskom a Talianskom, čo ho zjavne zaujalo. Utrúsil, že bieda bieloruského futbalu ho vôbec neprekvapuje. „Čo všetko by sme mohli robiť, keby sme boli fyzicky pripravení. Pozrite sa, ako hrajú Španieli. Štíhli, elegancia." Ak to mala byť narážka na nadváhu bieloruských futbalistov, tak sa pochopiteľne mýlil, pretože nie sú obalení tukom.

Minister možno ešte čakal jednu otázku od autoritárskeho prezidenta: mohol sa ho opýtať, ako sa plní jeho pokyn, ktorý vydal posledný deň februára tohto roku. Pozval si vtedy k sebe päť významných funkcionárov, medzi nimi aj Kovaľčuka a jedného zo svojich troch synov Viktora Lukašenka, ktorý je predseda Bieloruského olympijského výboru. Témou bol šport, v prvom rade futbal. Diktátor si nedával servítku pred ústa: „Vo všeobecnosti, ak hodnotíme naše športové úspechy, sú bezcenné. S investíciami a so starostlivosťou štátu, ktoré športu poskytujeme," citovala ho webová stránka hlavy štátu.

Lukašenko zdôraznil, že kluby môžu prísť o financie od štátu, ak ich športovci nebudú podávať kvalitné výkony. Odkázal im, aby si pýtali peniaze od sponzorov v prípade, že sa nezlepšia. Zdôraznil, že poukazovanie na medzinárodné sankcie, ktoré postihli aj bieloruský šport, považuje len za výhovorky. „A kam vás nepúšťajú? Vari do Ruska vás nepúšťajú? Majú hokej, majú futbal. Hovorím: Porazte Rusov. Súťažte s nimi a príďte oznámiť, že ste vo všetkých športoch podali lepší výkon ako Rusi. A nič viac od vás netreba. Krajina bude šťastná," rozohnil sa Lukašenko. „Je hanba pozerať sa na to. Niekedy je to hnus," dodal o svojom pohľade na výkony bieloruských športovcov.

Pokračoval v hodnote športu, ktorý má najradšej: „O futbale sa bojím čo i len rozprávať. Niektoré tímy zo susedných krajín sme si predtým ani nevšímali. A teraz?!" Nakoniec ešte prehovoril do duše piatim pozvaným funkcionárom: „Chlapci, je to takto: ak tento rok nedôjde k výraznému pokroku v športe, nepočítajte s vašimi pozíciami. Pochopte ma, ako chcete."

Medzi funkcionármi, ktorým Lukašenko vyčistil žalúdok, bol aj šéf národného futbalového zväzu Nikolaj Šerstňov. „Stanovená úloha znie v priebehu polroku nastoliť poriadok vo futbale. Máme pred sebou polrok plodnej práce a to, čo sa nevykonalo z rôznych príčin za dlhé roky. Treba spraviť z futbalu šport, ktorý ľudia milujú a oceňujú ho," citovala ho webová stránka Bieloruského olympijského výboru.

Keby sme sa prísne držali dátumov, znamená to, že ultimátum Lukašenka vyprší posledný deň augusta tohto roku. Kedy sa dozvie, či jeho úlohu splnili? Potom už čoskoro: Bielorusi odohrajú prvé dva zápasy v skupine C Ligy národov, ktorú organizuje UEFA, už na začiatku septembra. Najprv nastúpia v domácom prostredí proti Bulharom a potom si zmerajú sily s Luxemburčanmi na ich pôde.

Trénerom bieloruského národného futbalového tímu je od minulého roku Španiel Carlos Alós. Počas svoje hráčskej kariéry bol brankár, ktorý chytal v štvrtej španielskej lige. Premiéru na lavičke Bielorusku absolvoval v septembri 2023 v kvalifi­kačnom zápase na Euro 2024 na ihrisku v Andorre. Výsledok stretnutia s futbalovým trpaslíkom bol zahanbujúci: bezgólová remíza.