ONLINE: Budú Poliaci zostreľovať ruské rakety nad Ukrajinou? Bez súhlasu NATO sa na to nechystajú

Poliaci zvažujú, že by zostreľovali ruské rakety ešte nad ukrajinským územím. Bez rozhodnutia NATO to však nechcú urobiť.

8:00 Poľsko zvažuje ukrajinský návrh, aby zostreľovalo ruské rakety, ktoré letia na ukrajinské mestá alebo by mohli preletieť na poľské územie, uviedol poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski po prejave v Americkom podnikovom inštitúte na okraji summitu NATO v piatok, uvádza spravodajský kanál CNN.

„Sme štátom v prvej línii a ruské rakety narúšajú náš vzdušný priestor – predpokladáme, že omylom,“ povedal Sikorski.

Sikorski podľa CNN vysvetlil, že niektoré rakety vypálené z okolia Petrohradu preletia pozdĺž poľských hraníc cez bieloruský vzdušný priestor, potom na krátky čas vstúpia do poľského vzdušného priestoru asi na 40 sekúnd, kým zasiahnu ciele na Ukrajine. Poliaci potom majú dilemu – ak by ich zostreľovali až nad poľským územím, „trosky ohrozia našich občanov a náš majetok“. Aj Ukrajinci podľa Sikorského hovoria, že im nebude prekážať, keď budú takéto rakety zostrelené nad ukrajinským územím. „Podľa mňa je to sebaobrana, ale zatiaľ to skúmame,“ uviedol podľa CNN poľský minister. O preskúmaní takejto možnosti hovorí tiež dohoda Poľska a Ukrajiny o bezpečnostnej spolupráci.

Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz však v stredu povedal pre poľské rádio, že takéto rozhodnutie by museli prijať aj spojenci v NATO. „Ak NATO takéto rozhodnutie neurobí, Poľsko to individuálne nespraví,“ povedal Kosiniak-Kamysz.