Streľba na Trumpa: padá Amerika do priepasti politického násilia?

"Bohužiaľ, politické násilie nie je pre Spojené štáty niečo nové. V 19. storočí pred občianskou vojnou sa členovia Kongresu často zapájali do bitiek v rámci zákonodárneho orgánu. Štyroch našich prezidentov zavraždili. Ďalší sa tomu len tak-tak vyhli. Krátko predtým, ako sa Franklin Delano Roosevelt stal prezidentom, naňho z tesnej blízkosti vystrelil atentátnik, ale minul. Zabil však starostu Chicaga. V roku 1950 sa portorickí nacionalisti pokúsili spáchať atentát na Harryho Trumana, ktorý počas rekonštrukcie Bieleho domu býval v inej budove. Pri dvoch rôznych príležitostiach sa vrahovia snažili zabiť Geralda Forda, ale nepodarilo sa im to. A samozrejme, Ronald Reagan tiež prežil atentát, keď ho postrelili,“ pripomenul pre Pravdu profesor politológie John Pitney z Claremont McKenna College v Kalifornii.

Proti a za Trunpa

Čo teraz urobí so Spojenými štátmi pokus o vraždu Donalda Trumpa? Na predvolebnom zhromaždení v Pensylvánii na neho vystrelil páchateľ, ktorého následne zlikvidovali bezpečnostné zložky. O motívoch atentátnika zatiaľ nie je nič známe, úrady ho však identifikovali ako 20-ročného Thomasa Matthewa Crooksa z Pensylvánie. Pri streľbe zahynul jeden človek a dvaja boli ťažko zranení.

Trump bol prezidentom USA v rokoch 2017 až 2021. V roku 2020 prehral voľby s demokratom Joeom Bidenom, hoci porážku nikdy priamo nepriznal a dlhodobo šíri konšpirácie, že mu víťazstvo ukradli. Trump sa na budúci týždeň stane oficiálnym nominantom Republikánskej strany na prezidenta a mal by tiež ohlásiť, koho si vyberie za viceprezidenta.

Jedným z kandidátov je senátor z Ohia J. D. Vance. Ten po útoku na Trumpa na sociálnej sieti Twitter (X) napísal: Nie je to len nejaký ojedinelý incident. Ústredným predpokladom Bidenovej kampane je, že prezident Donald Trump je autoritatívny fašista, ktorého treba za každú cenu zastaviť.

Republikánsky kongresman z Georgie Mike Collins zašiel ešte ďalej, keď na Twitteri po pokuse o atentát na exprezidenta vyhlásil, že príkaz na to dal Joe Biden. Politik však, samozrejme, neponúkol žiadne dôkazy pre toto tvrdenie.

Demokrati sa usilujú situáciu upokojovať. "Informovali ma o streľbe na mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii. Som vďačný, keď počujem, že je v bezpečí a má sa dobre. Modlím sa za neho a jeho rodinu a za všetkých, ktorí boli na zhromaždení. Jill a ja ďakujeme Tajnej službe, že ho dostali do bezpečia. V Amerike nie je miesto pre tento druh násilia. Musíme sa spojiť ako jeden národ, aby sme to odsúdili,“ reagoval krátko po streľbe prezident Biden a s Trumpom sa aj telefonicky spojil.

Denník Guardian informoval o prieskume z konca júna, ktorý zorganizovala Chicagská univerzita a ktorý zistil, že v súčasnosti existuje väčšia podpora násilia proti Trumpovi (10 percent dospelých Američanov alebo 26 miliónov ľudí) v porovnaní s násilím v prospech republikána (6,9 percent alebo 18 miliónov ľudí). Ešte v januári výskum ukazoval, že viac voličov bolo ochotných podporiť Trumpa aj násilnými činmi.

Profesor na Chicagskej univerzite Bob Pape, ktorý riadi Chicagsky projekt pre bezpečnosť a hrozby, pre Guardian povedal, že je dôležité, aby politickí lídri z oboch strán a na všetkých úrovniach vlády – prezident, Senát, Snemovňa reprezentantov, guvernéri a starostovia – okamžite odsúdili politické násilie bez ohľadu na to, kto sa ho dopúšťa. Expert tvrdí, že je potrebné pripraviť sa na činy ľavicových radikálov, aj keď stále platí, že násilná krajne pravicová scéna je v USA oveľa lepšie organizovaná.

"Streľba na Trumpa je dôsledkom významnej podpory politického násilia v našej krajine. Musíme sa tiež obávať hrozby pomsty prezidentovi Bidenovi,“ pripomenul Pape.

Padlo tabu

Najextrémnejším vyjadrením polarizácie americkej spoločnosti bol v posledných rokoch 6. január 2021. Sfanatizovaný dav Trumpových stúpencov napadol Kongres, ktorý v ten deň rozhodoval o odobrení výsledkov prezidentských volieb. Za tento útok v USA odsúdili desiatky ľudí, viacerých na dlhoročné tresty. Trump a mnohí ďalší republikáni však týchto zločincov označujú za hrdinov a sľubujú im amnestiu.

"Konečným dôsledkom revizionizmu, ktorý sa týka 6. januára, je narušenie spoločenského tabu proti politickému násiliu. Extrémistov, ktorí sú naklonení tomu, že násilie použijú, to už neodrádza, ale v skutočnosti ich to povzbudzuje. Vedia, že politici ich budú chváliť ako rukojemníkov alebo politických väzňov,“ zhodnotil nedávno na Twitteri oslavnú rétoriku na adresu útočníkov zo 6. januára 2021 expert na extrémizmus Jacob Ware z Rady pre zahraničné vzťahy.

"Amerika je na okraji priepasti. Ak máte radi túto krajinu, urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste nám pomohli urobiť krok späť. Pred storočím a pol občianska vojna takmer zničila Spojené štáty. Strávila som čas v spoločnostiach roztrhaných násilím: Irak, Afganistan, Kosovo, Sierra Leone, Uganda, Indonézia. Slúžila som aj ako policajtka. Videla som, čo sa s ľuďmi stane, keď ich zasiahnu guľky. Štúdie ukazujú, že hoci podpora politického násilia stúpa na pravej aj ľavej strane spektra, drvivá väčšina Američanov odmieta používanie násilia a chce nájsť pokojné spôsoby riešenia rozdelenia spoločnosti. Či už sa považujete za demokrata alebo republikána, ak milujete túto krajinu, toto je kritický moment pre všetkých, ktorí odmietajú politické násilie, aby stáli spolu a hovorili o tom znova a znova. Môžeme rozdúchať plamene – kričať jeden na druhého, obviňovať sa navzájom – alebo sa môžeme rozhliadnuť a nájsť mnohých ďalších Američanov z oboch strán, ktorí sú zdesení a vystrašení. A postavte sa spolu a povedzte: Nie. Nedovolíme násilným extrémistom, aby uniesli túto krajinu. Nie. To nie je Amerika, ktorú chceme vybudovať. Nie je to Amerika, ktorú chceme pre naše deti,“ vyzvala na Twitteri Rosa Brooksová, profesorka práva na Georgetownskej univerzite.

"Myslím si, že môžeme byť blízko priepasti násilia. Vidíme, ako sa v USA organizujú ozbrojené milície. Čokoľvek zamýšľajú, nemôže to byť mierumilovné. Je to veľmi znepokojujúce. Dúfam, že lídri oboch politických strán budú vnímať to, čo sa stalo, ako budíček, aby ustúpili od konfrontačného a až nenávistného diskurzu. Ale je rok 2024 a sociálne médiá sú v rukách mnohých nezodpovedných a často nenávistných ľudí a skupín. Mediálne spoločnosti už nechcú takéto veci obmedzovať, a preto neexistujú žiadne spoločenské filtre a kontroly, ktoré by zastavili budovanie napätia. Musím však byť optimista a modliť sa za dobrých ľudí, aby vykročili vpred a ukončili tento nekonečný krik,“ reagoval pre Pravdu Steffen Schmidt, emeritný profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite.