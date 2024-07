Koľko zarábajú v USA ochrankári, ktorí strážia aj Trumpa, a čo musia zvládnuť? Ich predchodcovia odhaľovali falošné doláre

Chránia v prvom rade najvýznamnejších amerických politikov a tiež najbližších členov ich rodiny. Vo federálnej agentúre, ktorá spadá pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ich pracuje približne 4500. Jej oficiálny názov znie Tajná služba USA. Kto sú muži i ženy v tmavých okuliaroch so zbraňou poruke, ktorí strážia aj Donalda Trumpa, na ktorého bol spáchaný atentát?

Vznik tejto agentúry sa spája ešte s predminulým storočím. Keď ju založili, patrila pod rezort financií. „Na konci občianskej vojny bola takmer tretina všetkej meny v obehu falšovaná, čo ohrozovalo finančnú stabilitu krajiny. Na vyriešenie tohto problému zradili v roku 1865 tajnú službu ako úrad ministerstva financií na potlačenie rozšíreného falšovania peňazí," ozrejmuje na svojej webovej stránke Tajná služba USA.

Moment streľby na exprezidenta Donalda Trumpa Video Na predvolebnom zhromaždení v Pensylvánii na exprezidenta Donalda Trumpa vystrelil páchateľ, ktorého následne zlikvidovali bezpečnostné zložky. / Zdroj: C-SPAN

Na začiatku 20. storočia sa poslanie agentúry upravilo. Viedla k tomu tragédia, ktorá sa stala v septembri 1901. Podobne ako v prípade atentátu na Trumpa to bolo v období predvolebnej kampane, ale s dvomi rozdielmi: úradujúci prezident William McKinley sa chystal získať druhý mandát v Bielom dome a útočník ho zabil.

Vtedajšieho lídra USA jeho blízki spolupracovníci nabádali, aby si dával pozor na verejnosti, pretože sa obávali prevalenia vlny násilia anarchistov z Európy do Spojených štátov. Najsmutnejšie známym atentátom vo svete sa v danom období stala streľba na talianskeho kráľa v júli 1900. Umberta I. zavraždil anarchista Gaetano Bresci. Podobnej ideológii podľahol Leon Czolgosz. Bol to syn americko-poľských rodičov, ktorý sa v Buffale zaradil medzi ľudí, čo si chceli podať ruku s McKinleym. Keď prišiel na rad, vytiahol z vreckovky revolver a prezidenta smrteľne zranil. Po atentáte na McKinleyho padlo rozhodnutie, že prezident bude mať zabezpečenú ochranu 24 hodín denne.

Na prelome 19. a 20. storočia boli automobily na cestách raritou (prvý naftový motor zostrojil Nemec Rudolf Diesel v roku 1897). Theodore Roosevelt, ktorý prevzal moc po zavraždenom McKinleym ako dovtedajší viceprezident, sa vozil v koči. Biely dom začal používať limuzíny až neskôr. Ochrankárom určite padlo vhod, keď dcérska firma automobilky Ford vyrobila pre prezidenta prvé opancierované vozidlo značky Lincoln. Bolo to na začiatku roku 1942, čo súviselo s potrebou väčšej ochrany hlavy štátu po vstupu USA do druhej svetovej vojny.

Obrnená limuzína so stiahnutou strechou však predstavuje fakticky nulovú ochranu. Osudným sa to stalo v novembri 1963 prezidentovi Johnovi F. Kennedymu, keď sa v Dallase viezol v kabriolete. Bohužiaľ, jedna z guliek, ktoré vystrelil atentátnik Lee Harvey Oswald ho smrteľne zasiahla do hlavy. Odvtedy sú šéfovia Bieleho domu v kabriolete už len históriou.

Ochrankári Tajnej služby USA sa starajú o bezpečnosť prezidenta a viceprezidenta, čo rovnako platí o ich najbližších rodinných príslušníkoch. Ochranku majú nepretržite garantovanú aj bývalí šéfovia Bieleho domu a ich manželky, štát ju poskytuje aj ich deťom vo veku do 16 rokov. Nárok na týchto telesných strážcov majú tiež hlavní kandidáti v prezidentských voľbách vrátane ich žien. Amerických ochrankárov prideľujú aj významným štátnikom, ktorí pricestujú na návštevu do USA.

Koho prijímajú medzi telesných strážcov? „Tajná služba berie iba najlepších. Hľadáme uchádzačov, ktorých schopnosti zodpovedajú ich výnimočnému charakteru. Brániť Ameriku s nami. Narodili ste sa, aby ste chránili plody demokracie," všeobecne zdôrazňuje agentúra na svojej webovej stránke. Samozrejme, že medzi hlavné kritériá patria fyzická zdatnosť a psychická odolnosť.

Nástupný ročný plat ochrankára sa pohybuje od 53,5-tisíc do 59-tisíc amerických dolárov (USD). Tí, ktorým neskôr zveria najnáročnejšie úlohy, zarobia od 130-tisíc do 142,5-tisíc USD. Ich ročný príjem sa ešte môže zvýšiť: majú právo dostať príplatok vo výške 25 percent mzdy. Prijatým uchádzačom, ktorí ovládajú cudzie jazyky, sľubujú nástupný finančný bonus. Počas pracovného pomeru môžu využívať rôzne benefity, patrí sem napríklad finančne výhodná životná poistka.

Noví ochrankári sa neocitnú hneď ani v najjednoduchšom teréne. Čaká ich najprv povinných sedem mesiacov výučby, telesných cvičení, streľby a správania sa v simulovaných kritických situáciách. Uspejú len tí, ktorí dosiahnu požadovaný počet bodov v testoch. Webová stránka tajnej služby napríklad informuje, že pri zvládnutí 55 kľukov za minútu sa dá získať najviac bodov v tejto disciplíne. (Platí to pre mužov vo veku 20 – 29 rokov. V prípade žien v rovnakej vekovej skupine je najlepšie hodnotený výsledok 40 kľukov za minútu.) Žiaden bod nezíska ten, kto ich urobí menej ako 38; u žien menej ako 19.

Bežecká príprava spočíva v tom, aby adept mal prijateľný čas na trati dlhej 1,5 míle, čo je zhruba 2,4 kilometra. Muži, ktorí majú 20 – 29 rokov, dostanú najlepšiu známku, keď to dokážu za menej ako 10 minút a 17 sekúnd, ženy pod 12 minút a 50 sekúnd. Testov je veľa a rôzneho druhu, skrátka platí, čo píše Tajná služba USA, že berie do svojich radov len najlepších.

Zdatný americký ochrankár musí byť šikovný nielen na súši: vyžaduje sa od neho, aby počas prípravy dokázal zachrániť topiaceho sa človeka a z určitej vzdialenosti ho vytiahol z vody von.

Medzi požiadavkami, ktoré musí splniť uchádzač, sa nájde aj jedna zmienka, ktorá asi niektorých Američanov prekvapí. Do Tajnej služby USA prijímajú len mužov a ženy, čo nemajú viditeľné označenia na svojom tele; konkrétne na hlave, respektíve na tvári, na krku, na rukách a na prstoch. Kto si dal umelo upraviť vizáž a chce, aby ho prijali, musí si na vlastné náklady tetovanie zo seba dať odstrániť.