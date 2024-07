ONLINE: Mierový plán vypracuje Kyjev aj bez Rusov. Spolieha sa, že svet donúti Rusko ho rešpektovať

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 873 dní Postaví NATO hrádzu proti Moskve? Čo by sa stalo, keby Rusko napadlo alianciu, pýtal sa aj Pellegrini Video

Čítajte viac 872. deň: Zelenskyj oznámil podpis dohôd s trojicou krajín. Rusi v Doneckej oblasti postúpili

7:25 Moskva počas uplynulého dňa na Ukrajine stratila ďalších 1 200 vojakov. Celkové straty Ruska od začiatku invázie na Ukrajinu vzrástli na 560 290 ľudí, uviedol v pondelok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Kremeľ podľa neho za uplynulý deň prišiel aj o osem tankov, 15 obrnených bojových vozidiel pechoty a 62 delostreleckých systémov.

Od začiatku vojny proti Ukrajine Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 8 214 tankov, 15 826 obrnených bojových vozidiel pechoty a 15 324 delostre­leckých systémov.

7:17 Čínske a ruské námorné sily odštartovali v nedeľu spoločné vojenské cvičenie z juhočínskeho vojenského prístavu v provincii Kuang-tung. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na čínsku štátnu agentúru Sinchua.

Podľa čínskeho ministerstva obrany manévre prebiehali v západnej a severnej časti Tichého oceánu. Ministerstvo zdôraznilo, že cvičenie nemá žiaden súvis s medzinárodnou či regionálnou situáciou a nie je zamerané proti žiadnej tretej strane.

Cieľom spoločných manévrov je „demonštrácia odhodlania a schopností oboch strán pri spoločnom riešení námorných bezpečnostných hrozieb a zachovaní globálneho a regionálneho mieru a stability“, oznámil čínsky rezort obrany. Dodal, že cvičenia „ďalej prehlbujú komplexné strategické partnerstvo Číny a Ruska“.

Čítajte aj Český prezident: Ak by Čína nestála za Ruskom, vojna by vyzerala úplne inak

Peking o vojenských cvičeniach s Ruskom informoval po summite Severoatlantickej aliancie vo Washingtone. Lídri NATO na summite vyjadrili znepokojenie nad prehlbujúcimi sa väzbami medzi Čínou a Ruskom. Peking sa podľa NATO stal „rozhodujúcim podporovateľom ruskej vojny na Ukrajine prostredníctvom takzvaného partnerstva bez obmedzení a rozsiahlej podpory ruskej obrannej priemyselnej základne“, pripomína AFP.

Čína napriek kritike zo Západu v súvislosti s podporovaním Moskvy trvá na tom, že nie je účastníkom konfliktu na Ukrajine.

6:50 Ukrajina chce uskutočniť ďalší mierový summit ešte do konca tohto roku. Moskva oznámila, že sa na tento summit nechystá. Rusko zostane agresívne aj po našom víťazstve, a nielen voči našej krajine, tvrdí poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ihor Žovkva v rozhovore pre Hlas Ameriky (Voice of America). Kyjev sa spolieha na tlak sveta na Rusko.

„Vypracujeme cestovnú mapu, mierový plán, ktorý bude v súlade s konkrétnymi bodmi mierového vzorca – energetická bezpečnosť, potravinová bezpečnosť, environmentálna bezpečnosť a iné. A ďalej, v mene svetového spoločenstva tie krajiny, ktoré majú komunikačné kanály s Ruskom, sprostredkujú tieto pozície Rusku. Nebude to len hlas Ukrajiny, bude to hlas väčšiny vo svete. Musí to byť kolektívny tlak. Rusko by malo prestať hovoriť jazykom ultimát a jednostranných podmienok – malo by počúvať medzinárodné spoločenstvo a hlas väčšiny,“ uviedol.

„Rusko je zároveň agresorom nielen na Ukrajine. A, žiaľ, všetci si musíme uvedomiť, že Rusko bude aj po našom víťazstve vždy agresívne. Spolu s ostatnými krajinami musíme zabezpečiť, že keď bude Rusko nabudúce konať agresívne, budeme oveľa pripravenejší,“ povedal Žovkva.

Ukrajinci preto uzatvárajú dohody o bezpečnostných zárukách s inými krajinami a tiež oslovujú štáty v iných regiónoch sveta. Podľa Žovkvu návšteva Vladimira Putina v Severnej Kórei znepokojila mnohé krajiny sveta, najmä v indo-pacifickom regióne. „Ukrajina môže spojiť sily s civilizovanými krajinami v boji proti agresii na celom svete,“ dodal.