Mal som byť mŕtvy, prežil som asi s božou pomocou, povedal Trump

Bývalý republikánsky prezident Donald Trump v nedeľňajšom rozhovore s New York Post povedal, že mal byť mŕtvy a sobotňajšiu streľbu prežil možno vďaka šťastiu alebo božej pomoci. Lekár, ktorý Trumpovi po atentáte ošetroval prestrelené pravé ucho, podľa exprezidenta vyhlásil, že nikdy nič také nevidel a hovoril o "zázraku". Trump podľa denníka tiež povedal, že od prezidenta Joea Bidena bolo "veľmi pekné", keď mu po útoku zavolal. V rozhovore exprezident zároveň bez bližších podrobností naznačil, že sa kampaň bude po incidente niesť vo slušnejšom duchu. Novinári mali zakázané Trumpa vyfotiť.

Trump zo sobotňajšieho útoku na predvolebnom mítingu v Pensylvánii vyviazol so zranením ucha, zabitý však bol jeden účastník akcie a ďalší dvaja boli zranení. Strelca zlikvidovali agenti tajnej služby.

„Nemal som tu byť, mal som byť mŕtvy,“ povedal Trump. „Vďaka šťastiu alebo vďaka Bohu, mnoho ľudí hovorí, že vďaka Bohu, som stále tu,“ dodal. Popisoval, ako rýchlo zasiahli agenti tajnej služby, akonáhle začala streľba, a vyhrnul si rukáv, aby novinárom ukázal veľkú modrinu na pravom predlaktí. Objasnil tiež záhadu ohľadom svojich topánok. Na videozázname z incidentu je počuť, ako sa ho ochrancovia snažia odviesť z pódia do bezpečia, na čo Trump odpovedá: „Počkajte, chcem si obuť topánky“. „Agenti ma zrazili tak silno, že mi spadli topánky, ktoré mám tesné,“ povedal s úsmevom.

Pravé ucho mal Trump pri rozhovore voľne omotané obväzom. Jeho tím trval na tom, že exprezidenta novinári nesmú fotiť. „Lekár v nemocnici povedal, že niečo také nikdy nevidel, nazval to zázrakom,“ uviedol Trump. Exprezident v rozhovore poznamenal, že by bol mŕtvy, keby vo chvíli streľby neokrútil hlavu mierne doprava, aby prečítal dokument o nelegálnych imigrantoch. Keby tak neurobil, bol by vraj zásah, ktorý mu utrhol kúsok špičky ucha, smrtiaci.

Trump sa tiež vyjadril k fotografiám, na ktorých so skrvavenou tvárou dvíha päsť. „Mnoho ľudí hovorí, že je to najikonickejšia fotografia, akú kedy videli,“ povedal. „Majú pravdu a ja som nezomrel. Zvyčajne musíte zomrieť, aby ste mali ikonickú fotku,“ dodal. Exprezident podľa svojich slov chcel po streľbe pokračovať v prejave, ale tajná služba trvala na tom, že musí do nemocnice.

Rozhovor, ktorý trval približne polhodinu a ktorého sa zúčastnil tiež spravodajca servera Washington Examiner, Trump poskytol na palube svojho súkromného lietadla na ceste do Milwaukee, kde sa koná zjazd Republikánskej strany a kde Trump podľa všetkého získa nomináciu na prezidenta pre novembrové voľby. Za letu sa na televíznej obrazovke objavilo video incidentu. Trump povedal, že ho vidí prvýkrát a podľa New York Post opakovane krútil hlavou „ako keby mu dochádzalo, ako blízko bol smrti“.

Trump podľa New York Post tiež ocenil telefonát od prezidenta Bidena, ktorý označil za „fajn“ a „veľmi pekný“. Trump podľa denníka naznačil, že kampaň medzi nimi by odteraz mohla byť zdvorilejšia. Exprezident zároveň verí, že voľby vyhrá.

S Trumpovou manželkou Melaniou sa v nedeľu telefonicky spojila tiež prvá dáma Jill Bidenová, uviedla televízia CNN s odvolaním sa na zástupcu Bieleho domu. Bývalá prvá dáma Melania Trumpová v nedeľu vydala vlastné vyhlásenie, v ktorom označila páchateľa za beštiu a vyzvala Američanov, aby sa zjednotili. „Všetci chceme svet, kde je na prvom mieste úcta, rodina a láska. Tento svet môžeme znovu vybudovať,“ uviedla.