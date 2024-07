Ukrajinskí vojaci chceli dezertovať. Útek do Moldavska sa nepodaril, jedného z nich zastrelili

O zastrelení dezertéra, ktorý napadol pohraničníka, informuje na svojom webe aj denník Ukrajinska pravda. Incident medzitým potvrdil hovorca pohraničnej stráže a tiež vyšetrovatelia, ktorí skúmajú okolnosti vojakovej smrti. Na vyšetrovanie dohliada prokuratúra.

"Pohraničníci včera večer (v nedeľu) zastavili dopravný prostriedok, v ktorom okrem vodiča boli štyria ľudia. Dvaja sa pokúsili o útek rôznymi smermi. Pri prenasledovaní jeden z utečencov napadol pohraničníka. Ten bol nútený pri obrane vlastného života použiť zbraň. Najprv vypálil na výstrahu. a potom na útočníka. Privolaní lekári rýchlej pomoci konštatovali smrť narušiteľa a tiež zaznamenali poranenie pohraničníka,“ povedal RBK-Ukrajina hovorca pohraničnej stráže Andrij Demčenko.

O incidente pohraničná stráž upovedomila ďalšie úrady, ktoré prípad vyšetrujú. Pohraničník, ktorý strieľal, nebol zadržaný, uviedol hovorca a dodal, že nejde o prvý prípad, keď príslušníci pohraničnej stráže boli nútení v sebaobrane použiť zbraň.

Vyšetrovatelia v komuniké uviedli, že dezertéri z výcvikovej jednotky si najali taxík, aby ich doviezol k hranici, ale pri pokuse o jej prekročenie ich spozorovali pohraničníci a zadržali.

Jeden z dezertérov pri pokuse o útek napadol pohraničníka, ktorý zareagoval použitím zbrane a zastrelil útočníka. Vyšetrovatelia teraz skúmajú, či sa pohraničník nedopustil prekročenia právomocí s vážnymi následkami.

Vojna Ruska proti Ukrajine pokračuje už tretí rok. Bezprostredne po vpáde ruských vojsk do Ukrajiny vo februári 2022 sa do armády hlásili zástupy dobrovoľníkov odhodlaných brániť vlasť. Ale postupom času nadšenie opadlo a mnoho mužov sa snaží vyhnúť povolaniu do vojny útekom do zahraničia. Pohraničná stráž zaznamenala niekoľko prípadov utopenia v pohraničnej rieke Tisa.