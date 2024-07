Trump po streľbe voľby ešte nevyhral. Ponúkne voličom inú Ameriku?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Šanca pre Trumpa

Napriek hrôze cítia republikáni politickú šancu, že atentát vynesie ich kandidáta vo voľbách 5. novembra späť do Bieleho domu. Včera sa začal v Milwaukee vo Wisconsine kongres strany, na ktorom Trump získa oficiálnu nomináciu do súboja s demokratickým prezidentom Joeom Bidenom.

Súčasný vládca Oválnej pracovne podľa analytického priemeru prieskumov portálu Fivethirtyeight.com za republikánom pred streľbou zaostával o dva percentuálne body. Trumpa by volilo 42,3 percenta Američanov, Bidena 40,4.

Je to rozdiel na úrovni štatistickej chyby, ale faktom je, že demokratovi určite nepomohol výkon v debate 27. júna. V nej síce Trump opakoval polopravdy a konšpirácie, ale pozornosť sa zamerala na Bidena, ktorý viac ráz odpovedal na otázky moderátorov pomaly a nesústredene. To viedlo k diskusii, či by 81-ročný demokrat nemal z boja o prezidentské kreslo odstúpiť a nechať zápas so 78-ročným republikánom na niekoho mladšieho.

Trumpova strana teraz do veľkej miery verí, že nejednotnosť jej súperov a priam zázrak, keď jej kandidát vyviazol z atentátu len so škrabancom, budú znamenať len jedno – volebné víťazstvo. „Prezident Trump prežil tento útok a práve vyhral voľby,“ triumfálne pre portál Politico vyhlásil Derrick Van Orden, republikánsky kongresman z Wisconsinu.

Republikán Frank Lutz, ktorý dlhodobo robí prieskumy verejnej mienky, pre televíziu BBC povedal, že Trump by mohol po streľbe získať na Bidena jeden až dva percentuálne body. Pri predpokladaných tesných výsledkoch by to mohlo stačiť na celkové víťazstvo. Najmä, keď k republikánovi prejde časť voličov v takzvaných kľúčových štátoch, v ktorých sa v skutočnosti rozhoduje o tom, kto hlasovanie vyhrá. Medzi také patrí aj Pensylvánia, kde sa atentát odohral, či Wisconsin, v ktorom sa koná republikánsky zjaz­d.

„Myslím si, že je dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že práve teraz sme v bode zlomu,“ uviedol pre BBC Lutz.

Iní odborníci sú však opatrnejší. Voľby sa konajú až v novembri a dovtedy sa môže toho stať tak veľa, že to prekryje aj šokujúci pokus o atentát. Je celkom možné, že k Trumpovi sa po streľbe časť voličov prikloní, ale analytici upozorňujú, že drvivá väčšina Američanov má na oboch kandidátov pomerne jasný názor, ktorý už ťažko zmenia.

„Ak aj dôjde k prelivu sympatií k Trumpovi, nemusí to byť trvalý jav. A strelec sa nemusí hodiť do jednoduchých politických škatuliek. Zatiaľ nevieme nič o motíve, prečo chcel 20-ročný Thomas Matthew Crooks zastreliť Trumpa, ale konšpiračných teoretikov príliš nezaujímajú fakty. No v závislosti od toho, čo sa dozvieme o pozadí atentátnika a jeho motiváciách, argumenty obviňujúce za jeho činy demokratov alebo nejakých tieňových sprostredkovateľov moci nemusia mnohým voličom v širokej verejnosti pripadať presvedčivé,“ napísal portál Vox.com.

„Získa Trump z toho, čo sa stalo? Z krátkodobého hľadiska áno. Vieme, že Ronald Reagan mal na jar 1981 z pokusu o atentát politický úžitok. Teraz je to, samozrejme, v mnohých smeroch odlišné, ale myslím si, že Trump zažije aspoň malý efekt toho, že sa ľudia okolo neho zomknú, alebo mu aspoň krátkodobo prejavia priazeň. Uvidí sa však, či má bývalý prezident povahu na to, aby túto dobrú vôľu pretavil do zmysluplnej a trvalej podpory, akú mal Reagan,“ reagoval pre Pravdu Matthew Eshbaugh-Soha, profesor politológie zo Severotexaskej univerzity.

Podobne ako po atentáte na slovenského premiéra Roberta Fica sa teraz tiež čaká na veľký prejav republikána. Trump ho pripravuje na republikánsky nominačný zjazd vo štvrtok. „Reč, ktorú som mal predniesť, by bola skľučujúca. Ak by sa nestalo to, k čomu došlo, bol by to jeden z najneuveriteľnej­ších prejavov zameraných najmä na politiku prezidenta Joea Bidena. Úprimne, teraz to bude úplne iná reč,“ povedal Trump pre denník Washington Examiner s tým, že by chcel využiť historický moment a spojiť krajinu.

Ponúkne teda Trump voličom víziu inej, menej polarizovanej Ameriky? A dá sa také niečo veriť niekomu, kto od roku 2020 šíri konšpirácie, že mu ukradli voľby, a čia rétorika viedla 6. januára k útoku na Kongres?

„Stojíme pred dvoma možnosťami. Spojiť sa a usilovať sa o víziu našej krajiny, ktorá sa zameriava na to dobré, čo môžeme dosiahnuť, nie na to zlé. Alebo sa môžeme rozdeliť a pokračovať na ceste k radikalizácii politiky. Je na našich lídroch, aby najprv nastavili správny tón a až potom sa americký ľud rozhodne ich nasledovať. S ich zjazdom tento týždeň majú republikáni prvú šancu. Uvidíme, čo povedia,“ pripomenul Eshbaugh-Soha.

„Pokus o atentát na bývalého prezidenta Trumpa sa nestal vo vákuu, ale v prostredí politickej nestability a slovných prejavov podnecujúcich násilie. Zosilnená politická rétorika naprieč ideologickým spektrom, výzvy na občiansku alebo svätú vojnu a šírenie dezinformácií a konšpirácií on-line vytvorili vhodnú atmosféru pre radikalizáciu a násilie. Hoci motív strelca je stále nejasný, existuje aj ďalšie riziko radikalizácie, keď môžu extrémnejšie zložky krajnej pravice reagovať na udalosti násilím voči politickým oponentom a budú to ospravedlňovať tým, čo sa stalo. Keďže sa už šíria konšpirácie a dezinformácie týkajúce sa motivácie páchateľa, existuje zvýšené riziko ďalšieho násilia pred prezidentskými voľbami v novembri,“ opísala pre Pravdu atmosféru v Spojených štátoch Michaela Millenderová, odborníčka na krajne pravicový extrémizmus z Soufanovho centra v New Yorku.

Vyšetrovanie pokračuje

Prezident Biden v prejave z Oválnej pracovne vyhlásil, že v Amerike nie je miesto pre takéto násilie ani pre žiadne iné násilie. „Atentát je v rozpore so všetkým, čo ako krajina reprezentujeme,“ zdôraznil demokratický šéf Bieleho domu.

Medzitým sa úrady usilujú zistiť, aký motív mohol mať Crooks preto, čo spravil. Bol registrovaný ako republikán, ale v minulosti daroval 15 dolárov liberálnej skupine ActBlue. Ľudia, ktorí ho poznali, ho opisujú ako tichého až hanblivého chlapca, ktorý mal dobré známky. Strednú školu dokončil s cenou 500 dolárov za matematiku a vedu. Býval v Bethel Parku, čo je predmestie Pittsburghu. Poloautomatickú pušku typu AR-15 kúpil Crooksovi jeho otec. Ten pre médiá povedal, že sa „dočerta, usiluje zistiť, čo sa stalo“, ale že musí hovoriť s úradmi. Crooks bol členom streleckého klubu Clairton Sportsmen's Club.

Okrem vyšetrovania páchateľa sa pozornosť sústreďuje na to, ako je možné, že ochrankári Tajnej služby USA útoku nezabránili.

„Existuje veľa otázok a Američania požadujú odpovede. Už som kontaktoval tajnú službu na brífing a tiež vyzývam jej riaditeľku Kimberly Cheatleovú, aby sa dostavila na vypočutie. Čoskoro dostane formálnu pozvánku,“ informoval republikánsky kongresman James Comer, predseda Výboru pre dohľad, čo je hlavný vyšetrovací výbor Snemovne reprezentantov.