Ústavný súd odmietol uznať smiešne odškodné. Koľko peňazí chce za neprávosti vysúdiť niekdajší disident?

Obaja podpísali opozičnú Chartu 77, dokument, ktorý upozorňoval na porušovanie ľudských práv a náboženských slobôd. Proti neprávostiam sa angažovali aj písaním kritických listov komunistickým funkcionárom a držaním protestnej hladovky v areáli Pražského hradu.

Po Pavla Wonku si smrť prišla v apríli 1988, keď bol v žalári a mal ešte len 35 rokov. Je považovaný za posledného politického väzňa, ktorý zomrel vo väzení v niekdajšom totalitnom Československu. Jeho starší brat Jiří Wonka žije, má 74 rokov. Aj on okúsil pobyt za mrežami a dokonca pár dní musel stráviť na psychiatrii.

Zdôvodnenie rozsudku, ktorý v máji 1987 vyniesli nad Jiřím Wonkom, vyznelo vskutku tragikomicky. Potrestali ho za poburovanie, pretože v roku 1986 oznámil svoju nezávislú kandidatúru do federálneho parlamentu… Najprv sedel rok vo vyšetrovacej väzbe, potom zaznel verdikt o nepodmienečnom odsúdení na dvanásť mesiacov.

Na jeseň 1988 Wonka podal sťažnosť na súd, kde sa domáhal, aby mu vrátili peniaze. Išlo o starší prípad, keď eštebáci v byte jeho brata zhabali 7 500 korún československých, čo bola v tej dobe nemalá suma. Tvrdil, že peniaze nepatrili Pavlovi Wonkovi, ale jemu. Pojednávanie dopadlo podľa očakávania: sudca zamietol jeho sťažnosť. Keď odchádzal zo súdu, pristúpili k nemu dvaja príslušníci Štátnej bezpečnosti. „Dôrazne požadovali, aby išiel s nimi. Wonka to odmietol, chytil sa rukami radiátorov ústredného kúrenia a začal kričať o pomoc," ozrejmil server Česká justice.

Eštebáci vyhodnotili jeho odpor ako narušovanie verejného poriadku a násilne ho odvliekli do svojho auta. Po prevezení na ich stanicu privolali lekárku, ktorá im poradila, aby Wonku umiestnili do psychiatrickej liečebne. Strávil tam našťastie len dva dni. Psychiatri dospeli k záveru, že je duševne zdravý, prepustili ho domov bez toho, aby mu dali nejaké lieky.

Neskôr po páde totalitného režimu sa Wonka dočkal súdnej rehabilitácie, čo sa mu podarilo aj v prípade jeho brata (v prípade neoprávnenej hospitalizácie na psychiatrii mu súd dal za pravdu až v januári 2021). Pred niekoľkými rokmi sa rozhodol, že požiada o finančné odškodnenie za útrapy, ktoré znášal počas komunistického režimu.

Od českého ministerstva spravodlivosti chcel, aby mu vyplatilo presne 93 844 korún ako náhradu za ujmu na zdraví (štát mu v roku 1991 priznal invalidný dôchodok, čo súviselo s jeho zdravotnými následkami počas väznenia). Aktuálne to vychádza v prepočte približne na 3 700 eur.

Prvostupňový súd však Wonkovi v roku 2021 priznal len 4 125 korún (okolo 163 eur), s čím nesúhlasil. Mestský súd rozhodol rovnako a bývalý disident nepochodil ani s dovolaním, ktoré podal na najvyššom súde. Wonkov advokát to označil za výsmech. Prípad sa však neskončil.

Ústavný súd teraz rozhodol, že justičné orgány sa musia zaoberať žiadosťou Wonku nanovo. Prvý senát tohto súdu dospel k záveru, že výška odškodnenia je v zjavnom a extrémnom nepomere k závažnosti ujmy, ktorá mu bola spôsobená. „Pri ujme na zdraví ide o zásah do absolútneho práva, ktoré má zvláštnu ochranu. Súdy používali právnu úpravu pre stanovenie výšky náhrady ujmy pri poškodení zdravia v dobe poškodenia zdravia, čiže v dobe účinnosti vyhlášky z roku 1965, ktorú Ústavný súd už skôr opakovane kritizoval," citovala Česká televízia ústavnú sudkyňu Kateřinu Ronovskú.

„Priznaná náhrada za fyzické i psychické utrpenie a zranenie v prípade sťažovateľa nemôže predstavovať sumu 4 125 korún," upozornil Ústavný súd na svojej webovej stránke, pričom zdôraznil, že tu nemôže byť reč o spravodlivom odškodnení. Justičným orgánom, ktoré sa žiadosťou Wonku musia znovu zaoberať, senát odkázal, že je potrebné, aby nové rozhodnutie vyhovovalo ústavnému princípu plnej náhrady ujmy.

Wonka povedal, že postup Ústavného súdu ho veľmi uspokojil. „Nech to nikto nechápe ako obohacovanie. Je to skrátka nárok, pretože perzekúcia našej rodiny bola naozaj strašná. Človek sa musí nebáť dotiahnuť všetko do konca," poznamenal podľa Českej televízie.