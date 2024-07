Namiesto ministrov úradníci. Orbán pre „mierové misie“ dostal od Eurokomisie košom

Na sociálnej sieti X to uviedol hovorca šéfky Európskej komisie Eric Mamer. Zrušená podľa neho bola tiež tradičná návšteva eurokomisárov v predsedníckej krajine.

Maďarský premiér Viktor Orbán sa stal terčom kritiky kvôli svojim nedávnym cestám do Ruska a do Číny, ktoré označil za „mierovú misiu“ v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine a ktoré so zvyšnými 26 vodcami EÚ nekonzultoval. Únijní predstavitelia ihneď uviedli, že išlo o cesty bilaterálne, pre ktoré nemal žiadny mandát od Európskej únie.

„Vo svetle nedávneho vývoja súvisiaceho so začiatkom maďarského predsedníctva rozhodla predsedníčka EK, že Európska komisia bude pri neformálnych rokovaniach Rady zastúpená iba na úrovni vyšších štátnych úradníkov,“ napísal Mamer. Na rokovaniach úniových ministrov sú bežne prítomní zástupcovia všetkých 27 krajín EÚ a eurokomisár, ktorý má danú oblasť na starosti. Formálne stretnutia sa konajú v Bruseli, neformálne potom v predsedníckej krajine, teraz sú všetky organizované v Budapešti.

V posledných dňoch sa objavili aj hlasy, že by rokovania mali bojkotovať na protest proti Orbánovým aktivitám aj samotní ministri. Podľa denníka Politico sa tak už minulý týždeň dialo, na utorkovom zasadnutí ministrov zodpovedných za vnútorný trh a priemysel v maďarskej metropole bolo len sedem ministrov z 27 a nedorazil ani eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Pre Budapešť ide o stratu prestíže a tiež o jasný signál z Bruselu, že Orbán to prehnal, keď sa začiatkom júla vybral na takzvanú mierovú misiu do Kyjeva, Moskvy a Pekingu bez predošlej konzultácie s lídrami ostatných členských krajín.

Šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ neznamená, že predstavitelia krajiny, ktorá ho vykonáva, zastupujú celú Úniu.

V pondelok tlačové agentúry priniesli aj správu, že šéf diplomacie EÚ Josep Borrell zvažuje zvolať zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci už koncom augusta, práve v deň, keď Budapešť mala hostiť neformálne rokovania diplomatov EÚ. To by znamenalo, že akcia maďarského predsedníctva sa neuskutoční na najvyššej úrovni.

Najbližšie neformálne ministerské zasadnutia maďarského predsedníctva sa konajú 15. a 16. júla, ide o neformálne stretnutie ministrov energetiky. Následne je 22. júla plánované neformálne stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútra.