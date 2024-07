Nezávislému kandidátovi Kennedymu pridelil prezident Biden ochranku

„Vzhľadom na víkendové udalosti ma prezident poveril, aby som v spolupráci s tajnou službou zabezpečil ochranu Roberta Kennedyho mladšieho,“ uviedol minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas.

Na pridelenie ochrany Kennedymu v pondelok vyzval aj Trump. „Vzhľadom na to, čo sa dnes deje vo svete, považujem za nevyhnutné, aby Robertovi F. Kennedymu ml. poskytli ochranu od tajnej služby, a to okamžite. Vzhľadom na históriu rodiny Kennedyovcov je to jednoznačne správny krok,“ zverejnil Trump sociálnej sieti.

Robert F. Kennedy mladší je synovcom zavraždeného prezidenta Johna F. Kennedyho. Jeho otec Robert Kennedy bol ministrom spravodlivosti vo vláde svojho brata a takisto bol obeťou atentátu.

Environmentálny právnik Kennedy nemá v nasledujúcich voľbách veľké šance a analytici nepredpokladajú, že sa mu v zbore voliteľov podarí získať hlas. Jeho predvolebné mítingy sú však pomerne populárne a priťahujú veľké davy. Po atentáte na Trumpa sa preto otvorila otázka Kennedyho bezpečnosti a pridelenia ochranky.