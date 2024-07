ONLINE: Pentagón vysvetlil, prečo nechce povoliť Ukrajine útočiť americkými raketami hlboko v Rusku

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 874 dní Ruská armáda prvýkrát ukázala úder kĺzavou bombou FAB-3000 z lietadla Su-34 Video Zdroj: MO RF

6:57 Ukrajina sa potýka s nedostatkom ľudskej sily, obrovskou presilou a nerovnomernou medzinárodnou pomocou. Dúfa ale, že strategickú výhodu proti Rusku nájde v opustených skladoch alebo v pivniciach tovární. V stovkách tajných dielní vznikol ekosystém laboratórií, ktoré využívajú inovácie na vytvorenie armády robotov. Tí majú zabíjať ruských vojakov a chrániť zranených Ukrajincov na fronte aj mimo nej, píše agentúra AP.

6:30 Spojené štáty povolili Kyjevu používať americké zbrane pre útoky na ruskom území blízko hraníc pri obrane Charkovskej oblasti, ich použitie hlbšie v Rusku zatiaľ stále odmietajú, aj keď o to Kyjev žiada. Hovorca Pentagónu, generálmajor Pat Ryder, to vysvetlil pre Voice of America.

"Naša politika (streľby) na dlhé vzdialenosti sa nezmenila. Myslím si, že je dôležité pochopiť, že nechceme vidieť neúmyselné dôsledky, eskaláciu, ktorá môže zmeniť tento konflikt na širší, ktorý presiahne hranice Ukrajiny. Myslím si, že toto je niečo, čo musíme všetci zvážiť a brať veľmi vážne. Nikdy však v žiadnom prípade nepodceňujeme hrozbu, ktorú Rusko pre Ukrajinu predstavuje. Preto budeme pokračovať v spolupráci s Ukrajinou, aby mala všetko potrebné na ochranu svojho suverénneho územia a svojich obyvateľov.

Na otázku ako presne môže situácia eskalovať a či sa tak nestalo už po nedávnom povolení USA zasiahnuť ruské jednotky pozdĺž hranice, Ryder odpovedal:

„Myslím si, že v tomto prípade hovoríme o zdravom rozume: ak na vás strieľajú za hranicami, alebo ak Rusi formujú jednotky na útoky napríklad na Charkov. Myslím si, že má zmysel dať Ukrajincom možnosť strieľať späť. Opäť sa však treba pozrieť na sekundárne a terciárne dôsledky z hľadiska potenciálnej eskalácie – ak sa ciele v Rusku dostanú pod paľbu.“

„Preto počas tohto konfliktu veľmi úzko spolupracujeme s Ukrajinou a našimi partnermi v celej Európe, aby sme zabránili širšej vojne. USA nie sú vo vojne s Ruskom. Neusilujeme o konflikt s Ruskom, ale plne podporujeme právo Ukrajiny na sebaobranu a budeme pokračovať v spolupráci s Ukrajinou, aby to tak bolo,“ uviedol hovorca Pentagónu.

6:30 Dron v noci na utorok spôsobil požiar vo fabrike na elektronické zariadenia v Koreneve neďaleko hraníc s Ukrajinou. Na sociálnych sieťach to uviedol gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexej Smirnov. Podľa neho išlo o ukrajinské bezpilotné lietadlo.

„Dron zhodil výbušné zariadenie na území fabriky,“ napísal Smirnov na Telegrame. "Nikto z pracovníkov nebol zranený. Hasiči z dvoch okresov likvidujú požiar v jednej z technologických prevádzok, "dodal.

Podobné tvrdenia bojujúcich strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu operatívne overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajine sa už takmer dva a pol roka bráni rozsiahla ruská invázia.

Ukrajinská strana sa k veci zatiaľ nevyjadrila. Moskva aj Kyjev informujú o nepriateľských vzdušných útokoch v pohraničí pravidelne.