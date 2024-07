Napätie vo francúzskej ľavici pokračuje: Časť z nich navrhla za premiérku Tubianovú. Je to Macronov spojenec, kritizuje druhá časť

Tubianová bola v nedávnej minulosti ambasádorkou rokovaní klimatickej konferencie COP21, predsedala občianskemu dohovoru o klíme a od roku 2017 vedie Európsku klimatickú nadáciu. V minulosti bola aj poradkyňou socialistického premiéra Lionela Jospina.

Hlavný vyjednávač LFI na rokovaniach o vytvorení vlády Paul Vannier však k nominácii Tubianovej zaujal negatívny postoj, pretože ju považuje za človeka príliš blízkeho prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.

Macron vysvetlil, či sa chystá do vojny s Ruskom Video Francúzsky prezident Emmanuel Macron vysvetlil, na čo sa musí Európa pripraviť v súvislosti s Ruskou vojnou proti Ukrajine. / Zdroj: Twitter E. Macrona

„Nemôžem uveriť, že po vetovaní kandidatúry Huguette Bellovej sa (predseda Socialistickej strany – PS) Olivier Faure chce pokúsiť vnútiť Novému ľudovému frontu (NFP) Macronovu kandidátku kompatibilnú s Matignonom,“ komentoval Vannier na sieti X.

LFI už predtým odmietli osobnosť z tretieho sektora ako kandidáta na post predsedu vlády a oznámili prerušenie rokovaní o formovaní vlády.

Čítajte aj Patová situácia vo Francúzsku. Ľavica sa stále nevie dohodnúť na premiérovi

Ako dodal web France Info, ľavicoví partneri združení vo volebnom bloku NFP, ktorý vyhral predčasné parlamentné voľby, sa už osem dní nedokážu dohodnúť na mene premiéra, ktoré by predložili Macronovi ako náhradu za dosluhujúceho premiéra Gabriela Attala.

Napätie medzi PS a LFI bolo pritom badateľné od začiatku rokovaní o novom premiérovi. Panuje na nich „zlá klíma“, uviedol jeden z účastníkov.

Rokovania o koaličnej vláde sa začali hneď po tom, ako bolo známe zloženie nového Národného zhromaždenia. Socialisti na nich predložili meno Oliviera Faura, ktorý vedie PS. Ich cieľom bolo získať post predsedu vlády a vnútiť Macronovi spolužitie s kabinetom z inej časti politického spektra.

Vyjednávači za LFI však tento variant vylúčili a predložili iných štyroch kandidátov na post predsedu vlády: Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panotová, Manuel Bompard alebo Clémence Guettéová. PS si z tejto ponuky odmietla vybrať, pričom námietky má najmä proti Mélenchonovi.

„LFI všetko blokuje, sú to nezodpovední ľudia, ktorí nespĺňajú očakávania, navrhujú Mélenchona, to je neprijateľné,“ kritizoval partnerov zdroj blízky PS.

Čítajte aj Francúzi márne čakajú na nového premiéra. Socialisti zablokovali nominantku komunistov

Tajomník Francúzskej komunistickej strany (PCF) Fabien Roussel koncom minulého týždňa navrhol na premiérsky post Huguette Bellovú zvolenú za poslankyňu za ostrov Réunion, ktorá je považovaná za človeka blízkeho Mélenchonovi. Na rozdiel od kandidatúry Faura tento návrh zelení nevetovali. Ponuku stať sa premiérkou však minulú nedeľu odmietla samotná Bellová. Odôvodnila to nedostatočným konsenzom o jej mene v rámci NFP, najmä zo strany socialistov.

„Huguette Bellová je vtip,“ povedal v pondelok nemenovaný socialistický poslanec s tým, že komunisti si ju vybrali len pre to, aby zabránili situácii, že sa traja zámorskí poslanci začlenia v Národnom zhromaždení ku klubu LFI. Ak by k tomu došlo, PCF by prišla o svoju poslaneckú skupinu, pretože podmienkou pre jej vznik a existenciu je, že musí mať 15 členov.

Čítajte aj Francúzi rozhodli. Namiesto krajnej pravice zvíťazila ľavica

„Ak by sme sa cez víkend zhodli na Huguette Bellovej v Matignone (na poste predsedu vlády), mohli by sme diskutovať o predsedníctve Národného zhromaždenia a vládnom tíme,“ kritizuje partnerov z NFP Paul Vannier.

„Postoj PS nič neuľahčuje. Na ich strane badať deja-vu z Hollandových rokov, istá forma arogancie, nostalgie za rokmi hegemónie“ socialistov," komentoval Vannier roky vlády socialistov za éry prezidenta Francoisa Hollanda.