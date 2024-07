Jedna z najväčších tragédií v histórii letectva. Pred 10 rokmi zostrelila raketa z ruského BUK-u lietadlo nad Ukrajinou

Bola to jedna z najväčších tragédií v histórii letectva. Let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zasiahla strela z ruského odpaľovacieho systému BUK-M1. Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines prevážal na palube 298 ľudí, väčšina letela na dovolenku do Malajzie.