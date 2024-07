ONLINE: Ukrajina v NATO je podľa Medvedeva vyhlásenie vojny. Kroky aliancie môžu rozbiť Zem na kúsky, tvrdí

Vstup Ukrajiny do NATO by znamenal vyhlásenie vojny Rusku, presahovalo by to rámec priamej hrozby pre bezpečnosť Moskvy, tvrdí ruský exprezident Dmitrij Medvedev. Kroky Rusko bude podľa neho odpovedať na kroky NATO. "Či to rozbije celú planétu na kúsky, závisí len od obozretnosti (NATO)," varoval.