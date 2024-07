Kto bol mladý muž z kuchyne, ktorý vyzeral neškodne, ale otcovi zobral pušku, aby s ňou strieľal na Trumpa?

Pôsobil nenápadne. Správal sa obyčajne, výstredne sa neobliekal. Nevystupoval sebavedomo, naopak, v škole sa stával terčom posmeškov. Z jeho tváre sa dalo usúdiť, že by asi ani muche neublížil, ale keď chytil do rúk otcovu zbraň, pokúsil sa s ňou zastreliť amerického exprezidenta, ktorý sa usiluje o návrat do Bieleho domu. Čo sa zatiaľ vie o Thomasovi Crooksovi, ktorý spáchal atentát na Donalda Trumpa?