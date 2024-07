Predhodia Ukrajinu Putinovi? Trump si vybral za viceprezidenta politika, ktorý ho prirovnal k Hitlerovi

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Trumpovské čistky?

Ohijský senátor Vance (39) sa v pondelok stal nominantom republikánov na viceprezidenta. Vybral si ho Trump (78), ktorého strana na zjazde v Milwaukee oficiálne vyslala do súboja o Biely dom. Prezidentské voľby sa v USA konajú 5. novembra. Duo Trump/Vance v nich bude stáť proti tandemu Joe Biden/Kamala Harrisová, ak sa demokrati nedohodnú na iných nominantoch.

V minulosti Vance, ktorý v Senáte pôsobí iba od januára 2023, verejne nazval Trumpa idiotom a v súkromí ho dokonca prirovnal k Adolfovi Hitlerovi. Vravel, že by ho nevolil a hovoril o ňom ako o morálnej katastrofe. Teraz tvrdí, že ho do toho dotlačili médiá, ktoré šírili vraj neopodstatnenú paniku, že Trump predstavuje hrozbu pre americkú demokraciu.

„V čo J. D. Vance skutočne verí?“ pýta sa v analýze pre portál Vox.com Zack Beauchamp. „Stretol som ho v lete 2022. Bol priateľský, premýšľavý a inteligentný – oveľa múdrejší ako priemerní politici, s ktorými robím rozhovory. Jeho svetonázor je však zásadne nezlučiteľný so základnými princípmi americkej demokracie,“ napísal Beauchamp a pripomenul, ako Vance hlása, že keď sa trumpisti dostanú k moci, mali by vyhodiť všetkých byrokratov od vrchu až do stredného stupňa riadenia a mali by ich nahradiť lojálnymi ľuďmi. A keby súdy rozhodli, že je to protizákonné, prezident by mal tieto verdikty ignorovať.

Vance je proti interrupciám a kritizuje rozvody, keď v minulosti naznačil, že ženy by kvôli deťom mali zostať v manželstve aj vtedy, keď im partneri ubližujú. (Očividne sa však kritika rozvodov nevzťahuje na Trumpa, ktorý je ženatý po tretí raz.). Politik z Ohia sa zastáva ľudí, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kongres, aby zabránili odobreniu výsledkov prezidentských volieb.

V novembri 2020 ich vyhral Biden, ale Trump doteraz konšpiruje, že víťazstvo mu ukradli. Vance vraví, že keby bol vtedy viceprezidentom on, výsledky by necertifikoval. Trumpova dvojka Mike Pence ich v roku 2021 potvrdila, za čo si od extrémistov vyslúžila vyhrážky smrťou.

Zatiaľ to vyzerá tak, že po sobotnej streľbe na Trumpa Vance iba prispeje k ďalšej polarizácii americkej spoločnosti.

"Jeho výberom dala Republikánska strana jasne najavo, že prezidentskú kampaň založí na hneve bielych mužov. Úprimne povedané, nie je to zlá stratégia. Trump je odsúdený zločinec a jeho viceprezident má veľmi málo skúseností z pôsobenia v politike. No emócie poháňajú voličov viac ako logika,“ reagovala pre Pravdu odborníčka na americkú politiku Shannon O'Brienová z Texaskej univerzity v Austine. Podľa nej to tiež vyzerá tak, že republikáni chceli mladým Vanceom vyvážiť starého Trumpa. "Mal by sa pokúsiť získať podporu v štátoch amerického Midwestu, akým je aj Ohio. V mnohých z nich sú prezidentské voľby tesné a Trump sa bude usilovať, aby si v nich pripísal víťazstvo,“ skonštatovala O'Brienová.

Podpora pre Kyjev

A ako to teda bude s podporou pre Kyjev v jeho boji s ruskou inváziou, ak by sa Trump a Vance dostali k moci?

"Trump považuje ukrajinského prezidenta Zelenského za tŕň v päte, ale šéfa Kremľa Vladimira Putina obdivuje. Pravdepodobne nepomôže Ukrajine a ani to nedovolí nikomu inému. Hnutie MAGA (Make America Great Again, pozn. red.) nejaví žiadne známky toho, že by chcelo odpustiť Zelenskému to, že odmietol Trumpovu žiadosť nájsť nejakú špinu na rodinu Bidenovcov. Trumpisti pokladajú za drzosť, že sa ukrajinský prezident postavil Putinovi. A Vance sa rozhodol, že hnutie MAGA je jeho vstupenkou k moci,“ uviedol pre Pravdu expert na americkú zahraničnú politiku Kurk Dorsey z Newhampshirskej univerzity.

"Výber Vancea signalizuje, že Trump to myslí s odstúpením od globálnych záväzkov USA vážne. Exprezident mohol siahnuť po niekom, kto by bol rovnováhou k jeho postoju America First (Amerika na prvom mieste), ale namiesto toho bude mať pri sebe ideologickú kópiu. Keby Trumpa zvolili, jeho viceprezident mu neposkytne inú perspektívu zahraničnej politiky, ktorú by mal zvážiť. Mnohí najbližší spojenci USA už preto vyjadrujú zvýšené obavy. Znamená to, že chápu, že ak sa Trump vráti do Bieleho domu, na Ameriku sa budú môcť spoľahnúť menej,“ vysvetlil pre Pravdu politológ Mark Rozell z Univerzity Georga Masona vo Virgínii.

Rozellov kolega a šéf Centra pre štúdie sociálnej zmeny, inštitúcií a politiky Jack Goldstone upozorňuje, že keď sa Trump ako prezident rozhodne, že Kyjevu prestane pomáhať, nikto s tým nepohne.

„Neviem, či je Vanceovi osud Ukrajiny skutočne ľahostajný. V podstate však hovorí, že podporí čokoľvek, čo by chcel Trump urobiť. Som presvedčený, že exprezidentovi je jedno, čo sa stane s Ukrajinou, hnevá sa na prezidenta Zelenského, že sa pred ním nesklonil, a chce si získať Putinovu priazeň. Takže očakávam, že sa Trump s plnou Vanceovou podporou bude snažiť vnútiť Ukrajine mierovú dohodu, ktorá bude vyhovovať šéfovi Kremľa, a urobí to tak, že pohrozí stiahnutím americkej pomoci. Boli časy, keď Kongres mohol zaviazať prezidenta, aby dodal zbrane spojencom, ale tie dni sú preč. Najvyšší súd teraz v podstate rozhodol, že šéf Bieleho domu nepodlieha zákonom pri plnení svojich oficiálnych povinností, medzi ktoré patrí velenie ozbrojených síl. Takže aj keby Kongres odhlasoval poskytnutie pomoci Ukrajine, Trump môže jednoducho povedať americkej armáde, aby žiadne zbrane Kyjevu nedodala,“ vysvetlil pre Pravdu Goldstone.

Expert na východnú Európu Stephen Bittner zo Sonomskej univerzity v Kalifornii je však o niečo optimistickejší. "V prípade druhej Trumpovej vlády to nevyzerá, že by budúcnosť Ukrajiny bola práve ružová. Môžem však poukázať na to, že Vance bol v nedávnom rozhovore s Rossom Douthatom v New York Times pri tejto téme nejednoznačnejší ako v minulosti. Naznačil, že nie je v záujme Ameriky odovzdať Ukrajinu Putinovi a že je otvorený podporovať ju v jej obrannej pozícii. Ale je zrejmé, že by sa skončili akékoľvek reči o vstupe Kyjeva do NATO. No aj Bidenova vláda sa stavia k možnosti členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii oveľa vlažnejšie ako mnohí európski spojenci,“ povedal pre Pravdu Bittner.