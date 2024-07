Šok na aukcii pomalého bežca s obrovským žalúdkom. Za koľko miliónov vydražili najdrahšieho dinosaura na svete?

Ani neznie výstižne povedať, že výsledok predčil očakávanie, pretože konečná suma ohúrila. Šokovala. Vystrelila do astronomickej výšky. Keď aukčná sieň Sotheby's ponúkla do dražby kostru vzácneho dinosaura, na svojej webovej stránke odhadla, že sa nájde kupec, ktorý bude ochotný zaplatiť štyri až šesť miliónov amerických dolárov (USD). Aukcia sa však zastavila až vtedy, keď už nikto nedokázal prebiť závratne vysokú ponuku. Dinosaura nakoniec vydražili za 44,6 milióna USD!

Stegosaurus Apex, ktorého ponúkla do dražby aukčná sieň Sotheby´s.

Stegosaurus – to je pomenovanie dinosaura z praveku, ktorého Sotheby's ponúkala vo svojej aukčnej sieni v New Yorku. Dostal prezývku Apex. Bol to zvláštny živočích: dosahoval výšku viac ako 3,3 metra, čiže ako dvaja nízki ľudia dovedna, ale hlavu mal zhruba iba meter nad zemou, pričom jeho mozog bol porovnateľný len s veľkosťou päste človeka.

Na chrbte mal doštičky typické pre dinosaury, ktoré mu umožňovali ochladzovať alebo zahrievať jeho organizmus. Hmotnosťou vyzeral ako monštrum: vážil 4,5 tony až 5 ton. Vedci odhadujú, že sa pohyboval rýchlosťou 3 – 10 km/h, čiže sa dal označiť za pomalého bežca. Nedokázal teda rýchlo utekať pred prípadným útokom dravcov, ale tento nedostatok mu nahrádzali ostne na chvoste. Keď rozkýval svoj chvost, mohol nepriateľov v živočíšnej ríši dokonca zlikvidovať. Bol bylinožravec s obrovským žalúdkom, takže potreboval veľa zelenej potravy.

Apex, ktorý sa dostal do dražby, je fosília stará zhruba 161 miliónov rokov. Prvý nález stegosaura sa spája s rokom 1877. Odvtedy sa našlo toľko kostier, že na ich zrátanie stačia prsty oboch rúk. „Je to veľmi vzácne zviera. Na svete existuje dokopy len osem alebo deväť kusov," upozornila podľa stanice Euronews Cassandra Hattonová, ktorá v Sotheby's riadi oddelenie predaja prírodovedných exemplárov. Vydražený Apex je kostra zachovaná na 79 percent z pôvodnej podoby tohto pravekého tvora.

Dosiaľ najvzácnejšieho stegosaura našiel komerčný paleontológ Jason Cooper na svojom súkromnom pozemku v americkom štáte Colorado. Fosíliu objavil v máji 2022, vykopávky sa skončili v októbri toho roku. Odborníci zo Sotheby's spolu s Cooperom sa nazdávajú, že Apex mal asi prirodzenú smrť. Na jeho kostiach totiž nenašli nijaké stopy po zraneniach po možnom útoku predátorov. Zrejme sa dožil vyššieho veku, pretože fosília má stopy po artritíde, čiže po zápalovom ochorení kĺbov. Čo experti nevedia určiť, je, či Apex bol samec alebo samica.

Cooper si nepochybne mädlí dlane po dražbe Apexa a podobne aukčná sieň, pretože Sotheby's dostane tučnú províziu z predaja. Naopak, netešia sa paleontológovia, ktorí by najradšej videli všetky vzácne dinosaury ako exponáty v múzeách. „Predaj týchto fosílií ich trápi, prekáža im obchodovanie s evolučnou históriou. Obávajú sa, že kostry budú na aukciách cenovo nedostupné pre múzejné inštitúcie a v súkromných zbierkach nebude prístup k ich bádaniu," poznamenali noviny New York Times.

Poznámka: V čase napísania tohto textu nebolo známe, kto vydražil Apexa túto stredu popoludní stredoeurópskeho času (či anonymný záujemca alebo prípadne nejaká vedecká organizácia, čo je však málo pravdepodobné pri pohľade na sumu 44,6 milióna USD). Údaj o tejto konečnej sume sme čerpali z webovej stránky Sotheby's, ktorá však v danom čase neuvádzala, kto stegosaura kúpil.